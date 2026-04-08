ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2 haftalık ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Ateşkes kararı sonrası İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva ile güneyindeki Birüssebi kentlerine füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının belirlenmesinin ardından hava savunma sistemlerinin önleme için devreye girdiği aktarıldı. İran'dan peş peşe yapılan 2 füzeli misilleme, İsrail'in orta kesimini ve güneyini hedef aldı.

SİRENLER ÇALDI

İran'ın misillemeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere orta kesimindeki Petah Tikva, Rishon Leziyon, Ramat Gan, Bnei Brak ile güneydeki Birüssebi ve Lod kentleri dahil geniş bir bölgede sirenler çaldı.

Ateşkes kararının ardından İran'dan İsrail'e misilleme!

İKİ KATLI BİNADA HASAR

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Petah Tikva kentine isabet eden füze parçaları nedeniyle iki katlı bir binada hasar oluştuğu aktarıldı. Haberde, İran'ın İsrail'in güneyini hedef alan misillemesinde de Birüssebi kentinde bir yola da füze parçasının isabet ettiği ifade edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise Birüssebi kenti yakınlarındaki Tel Sheva yerleşiminde 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

ATEŞKES SONRASI MİSİLLEME

İran misillemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından geldi.

