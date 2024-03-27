Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Avrupa Polis Teşkilatı'nda güvenlik ihlali! Europol'de hassas dosyalar kayboldu

Avrupa Polis Teşkilatı'nda güvenlik ihlali! Europol'de hassas dosyalar kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa Polis Teşkilatı&#039;nda güvenlik ihlali! Europol&#039;de hassas dosyalar kayboldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Polis Teşkilatında (Europol) güvenlik ihlali yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre ihlal sonucu hassas dosyaların kayboldu.

Avrupa Polis Teşkilatında (Europol) büyük kriz yaşanıyor. İddialara göre kurumda güvenlik ihlali yaşandı. Personel evraklarının kaybolduğu ve bu dosyaların bir sivil tarafından Lahey'de halka açık alana terk edildiği öne sürüldü. İddialara göre olay sonrasında soruşturma başlatıldı.

KURUM İÇİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Europol hakkındaki iddiaların sahibi ABD merkezli yayın kuruluşu Politico. Siyasal ve politik sorunlar üzerine yayın yapan Politico, Europol'de üst düzey yetkilere ait dosyaların ortadan kaybolmasıyla sonuçlanan güvenlik skandalını ortaya çıkardı.

Politico'nun kurum içi yazışmalar ile mevcut ve eski yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol'ün merkez binasında, güvenli ve sınırlı sayıda personelin girişine izin verilen bir odada kilit altında tutulması gereken dosyalar 2023 yazında kayboldu.

ÜST DÜZEY İSİMLERİN  DOSYALARI KAYIP

Europol Genel Direktörü Catherine De Bolle dahil üst düzey yetkililere ait olduğu öne sürülen dosyaların teşkilatta yaşanan güvenlik ve kişisel veri ihlali nedeniyle kaybolduğu tespit edilirken, geçen yazdan bu yana güvenlik krizi çözülmeye çalışılıyor.

Kurum içi yazışmalara göre, Europol, 6 Eylül 2023'te, "bazı personelleri kişisel evrak dosyalarının kaybolduğu konusunda bilgilendirirken" tüm kayıtların kontrolü sırasında ise bilinenden başka kayıp dosyalar olduğu da tespit edildi.

BİR SİVİL HALKA AÇIK ALANA  BIRAKTI

Politico'nun ulaştığı ve isimleri açıklanmayan 4 yetkili, kaybolan dosyalardan bazılarının bir vatandaş tarafından Lahey'de halka açık bir yerde terk edilmiş halde bulunup polis karakoluna götürüldüğünü öne sürerken, dosyaların ne kadar süredir kayıp olduklarının ya da neden kurumun içinden alındıklarının bilinmediğini aktardı.

SORUMLULARDAN BİRİ İDARİ İZİNDE

Yetkililerden biri, insan kaynakları dosyalarının kişinin iş başvurusu, ilgili eğitim, doğum tarihi, evlilik durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, mevcut adres ve insan kaynakları tarafından saklanan diğer düzenli bilgiler hakkında bilgi içerebileceğini ifade etti.

Yetkililer, olayın ardından teşkilatın İnsan Kaynakları Direktörü Massimiliano Bettin'in idari izne çıkarıldığını belirtti.

Lahey Polis Teşkilatı Sözcüsü Steven van Santen, Europol'de devam eden bir iç soruşturmanın varlığını doğrularken, Europol'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şiddet olayları arttı, acil durum yolda! Gençlere 2 haftalık 'kısmi' sokağa çıkma yasağı geliyor - DünyaŞiddet olayları arttı! Gençlere 'kısmi sokağa çıkma yasağı'Hakan Fidan: "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor" - Dünya"PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor"Belçika'dan PKK açıklaması! Başbakan De Croo 'tolore edilemez' diyerek tepki gösterdi - Dünya"PKK provokasyonları tolore edilemez"PKK yandaşları Fransa'da havalimanını birbirine kattı - DünyaPKK yandaşları Fransa'da havalimanını birbirine kattıAlmanya'da yeni Solingen faciası! Türk kökenli Bulgar aileyi yok eden yangının nedeni belli oldu - DünyaAlmanya'da yeni Solingen faciasıİsrailli vekilden skandal çağrı! 'Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman' - Dünya'Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman'Moskova saldırganlarının İstanbul ziyareti: Üst düzey Türk yetkili New York Times'a anlattı - DünyaMoskova saldırganlarının İstanbul ziyaretinin detaylarıMoskova'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a çıktı - DünyaMoskova saldırısında can kaybında artışİngiliz milletvekilleri ve lordlardan bakanlara mektup: İsrail'e silah satış lisansları askıya alınsın - Dünya'İsrail'e silah satış lisansları askıya alınsın'Norveç'ten İsrail'e 'gıda konvoylarını engelleme' tepkisi - DünyaNorveç'ten İsrail'e 'gıda konvoylarını engelleme' tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...