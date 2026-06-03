Avrupa Birliği üyesi Slovenya, İsrail’in saldırgan dış politikalarına ve katliamlarına karşı diplomatik misillemeye imza attı.

Slovenya, başkente inmesi planlanan İsrailli hava yolu şirketi Israir’e ait yolcu uçağına ülkeye giriş izni vermedi.

İSRAİL UÇAĞI HIRVATİSTAN’A KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Jerusalem Post’un aktardığı bilgilere göre, Slovenya’nın başkenti Lübliyana’ya gitmekte olan Israir uçağı, Sloven sivil havacılık makamlarından ret cevabı alınca rotasını değiştirmek zorunda kaldı. İniş izni verilmeyen İsrail uçağı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e yönlendirildi.

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İSRAİL’İN DİPLOMATİK ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Yaşanan krizin ardından İsrail devlet mekanizmaları apar topar devreye girdi. Israir CEO'su Uri Sirkis, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Havacılık Otoritesi dahil olmak üzere tüm ilgili kurumların, uçağın Lübliyana'ya inmesini sağlayacak bir formül bulmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü ancak Sloven makamlarının tavizsiz duruşu karşısında bu çabaların tamamen sonuçsuz kaldığını itiraf etti.

SİYASİ SAİKLERLE ALINAN KARARA İSRAİL’DEN PROTESTO

Hava yolu şirketi ve İsrail hükümet kanadı, Slovenya’nın bu adımının tamamen siyasi saiklerle atıldığını iddia etti. Tel Aviv yönetimi, Lübliyana hükümetinin İsrail’in izlediği politikalara duyduğu öfke ve muhalefet nedeniyle bu kararı aldığını belirterek Slovenya’ya sert bir protesto mesajı iletti.

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