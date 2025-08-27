Avrupalı bakandan hükümetine Filistin resti! "Tarihin doğru tarafında olmalıyız"

Belçika'da koalisyon ortakları, İsrail'e yaptırım uygulanması ve Filistin devletinin tanınması için yapılan kabine toplantısında fikir birliğine varamadı, konuyu 2 Eylül'de yeniden görüşmeye karar verdi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot'un sözcüsü Laurens Soenen'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, bakanlar kurulu İsrail'e yaptırım uygulama ve Filistin devletini tanıma gündemiyle toplandı.

2 EYLÜL'DE YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Bakan Prevot, tarafların farklı tutumlarını dinlemek için bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi ve önerilerini sundu. Ancak toplantıdan karar çıkmadı. Bakanlar, 2 Eylül'de önerilerin ayrıntılarını ele almak üzere yeni bir kabine toplantısı yapma konusunda mutabık kaldı. Prevot, toplantının başında "Belçika'nın tarihin doğru tarafında olması gerektiğini" ve "hükümetle mutabakat sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını" belirtti.

BAKAN PREVOT, HÜKÜMETE RESTİ ÇEKMİŞTİ

Bakan Prevot, toplantıdan önceki açıklamalarında, "İsrail konusunda daha sert adımlar atılmazsa, hükümet çalışmalarını bloke etme seçeneğini dışlamıyorum." ifadesini kullanmıştı.

PREVOT'TAN İSRAİL'E KARŞI YAPTIRIM ÖNERİLERİ

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'nun hükümete sunduğu 25 sayfalık notta, Belçika'nın uluslararası yükümlülüklerine dikkat çekilerek, İsrail’e karşı uygulanabilecek 10 somut önlem sıralandı. Bunlar arasında işgal altındaki topraklardan gelen ürünlere ithalat yasağı, bazı İsrailli yetkililere ülkeye giriş yasağı, yerleşimcilere yaptırımlar, Belçika vatandaşı yerleşimciler için konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması ve uluslararası hukuku ihlal eden Belçikalılar hakkında soruşturma açılması gibi adımlar yer alıyor.

Ayrıca, İsrail'e silah taşınmasını sağlayan uçuşların Belçika hava sahasından geçişinin yasaklanması, askeri ekipman alımlarının durdurulması ve İsrail savunma sanayisiyle işbirliğinin sonlandırılması öneriliyor. Prevot ayrıca, Belçika'nın Filistin devletini ivedilikle tanıması gerektiğini vurguluyor.

BELÇİKA'NIN TUTUMU

Belçika, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında tepkisini gösteren Avrupa ülkeleri arasında önde geliyor. Geçen seneki seçimlerin ardından şubat ayında kurulan koalisyon hükümetinde ise İsrail'e karşı alınacak tavırla ilgili henüz fikir birliğine varılamadı.

Koalisyon ortakları CD&V, Les Engages ve Vooruit partileri, hükümeti Filistin'i tanımaya, İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika'ya girişini yasaklamak gibi önlemler almaya çağırırken, diğer ortaklar iktidar partisi N-VA ve MR ise tanınma koşullarının karşılanmadığını ve yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak, hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.