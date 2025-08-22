Avustralya'da hastane tuvaletlerinde gizli kamera skandalı! 500'e yakın kadın meslektaşını kayda almış

Avustralya, korkunç bir skandala sahne oldu. Hastanelerin tuvaletlerinde yüzlerce kadın doktoru gizlice videoya alan 28 yaşındaki Ryan Cho, bugün çıkarıldığı duruşmada 32 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 312 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, Victoria Eyaleti Yüksek Mahkemesindeki belgelerde, 28 yaşındaki doktorun 2021'den bu yana Melbourne'daki üç hastanenin personel tuvaletlerinde cep telefonuyla gizlice kaydettiği 4 bin 500 videoyla ilgili yaklaşık 500 suçlamayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAMASI KOŞULUYLA SERBEST BIRAKILDI

Independent’ın haberine göre, Yargıç James Elliott, genç doktorun, tahliyesini beklemek üzere Singapur'dan Melbourne'e taşınan ailesiyle birlikte yaşaması koşuluyla serbest bırakılabileceğine karar verdi. Bunun karşılığında ailesi 32 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 312 bin TL) kefalet ödemek zorunda kaldı.

UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI HALİNDE SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Savcı, suçlamaların Cho'yu kaçmaya teşvik ettiğini ve işinden uzaklaştırıldıktan sonra Avustralya ile anlamlı bir bağının olmadığını savundu. Bununla birlikte Cho'nun Nisan ayında Avustralya'da daimi ikamet izni aldığı ancak suçlu bulunup 12 ay veya daha uzun süreli hapis cezasına çarptırılması halinde sınır dışı edilebileceği bildirildi.

EN AZ 460 KADININ GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETTİ

Polis, Cho'nun en az 460 kadının görüntülerini kaydettiğini iddia ederken yargıç, Cho'nun bu görüntüleri yaydığına dair herhangi bir iddia bulunmadığını kaydetti.

2017 yılında öğrenci olarak Avustralya'ya gelen Cho, 2025 Temmuz ayında Austin Hastanesi tuvaletinde asılı bir file çantanın içinden kayıt yapan bir telefon bulunmasının ardından tutuklanmıştı.

Polis, Cho'nun Peter MacCallum Kanser Merkezi ve Royal Melbourne Hastanesi tuvaletlerinde de kayıt yaptığını iddia ediyor.

Avukatı Julian McMahon, savcıların Cho'nun serbest bırakılması halinde tanıkların ifadelerine müdahale edebileceği yönündeki endişelerini reddetti.