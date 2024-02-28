Avustralya'daki orman yangınları 'felaket' seviyesinde! 30 bin kişi için acil tahliye çağrısı

Avustralya'da 22 Şubat'ta başlayan orman yangınları "felaket" seviyesine çıkarken yaklaşık 30 bin kişiden bulundukları bölgeyi tahliye etmeleri istendi.

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde 22 Şubat'ta başlayan orman yangınları devam ediyor. The Australian gazetesinin haberine göre, yetkililer, kontrol altına alınamayan orman yangınlarının "felaket" seviyesine ulaştığını bildirdi.

30 BİN KİŞİYE TAHLİYE ÇAĞRISI

Yetkililer, eyaletin batısında yaşayan yaklaşık 30 bin kişiye acilen bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Acil durum bilgileri ve uyarılarına ilişkin bilgilendirmeler yapan VicEmergency sitesi de yangının giderek büyüyebileceği uyarısında bulunarak yolların kapanabileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Victoria eyaletinin batısında 22 Şubat'ta orman yangını çıkmış, yetkililer, rüzgarın alevleri kuzeydoğuya taşıdığını ve bölge civarındaki yerleşim birimlerinin yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, yangının başladığı günden bu yana 19 bin 500 hektardan fazla alanın kül olduğunu ifade etmişti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu da sıcak ve rüzgarlı hava durumu öngördüklerini, bu nedenle yangınının 28 Şubat'ta "felaket" seviyesine çıkma riski taşıdığını vurgulamıştı.