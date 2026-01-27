Avustralya hükümeti, İslam karşıtı kampanyalar yürüten İsrailli sosyal medya fenomeni Sammy Yahood’un vizesini iptal etti. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke yaptığı açıklamada, ülkeye gelmek isteyenlerin doğru vizeyle ve doğru sebeplerle gelmesi gerektiğini belirterek, "Nefret yaymak ülkeye gelmek için doğru bir amaç değildir" açıklamasında bulundu.

İSLAMI KÖTÜLEMİŞTİ

Sammy Yahood ise İslam’ı "iğrenç bir ideoloji" olarak nitelendirmesinin ardından dün vizesinin iptal edildiğini açıkladı. İsrail’den Abu Dabi’ye uçan, ancak Avustralya uçuşuna izin verilmediğini belirten Yahood, sosyal medyadan "Bu, zorbalık, sansür ve kontrol hikayesidir" diye paylaşım yaptı.

Avustralyadan İslamı kötüleyen İsrailli sosyal medya fenomenine soğuk duş! Ülkeye adımını atamayacak

AVUSTRALYA YAHUDİ DERNEĞİ, BAŞBAKANA TEPKİ GÖSTERDİ

Muhafazakar Avustralya Yahudi Derneği, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin vize kararını "şiddetle kınadığını" açıkladı. Derneğin Başkanı Robert Gregory yaptığı açıklamada, "Bondi katliamının dehşeti ve hükümetin gecikmiş özrüne rağmen, Albanese hükümetinin değişmediğine ve hiçbir zaman samimi olmadığına dair Yahudi topluluğu içinde derin kaygıları pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

