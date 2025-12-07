Çocuk içerikleriyle tanınan ünlü YouTuber "Ms Rachel" siyonist gruplar tarafından hedef gösterildi. Gazzeli çocuklar tarafından dinlenen, ayakları kopan Filistinli bir çocuğa yardımıyla gündem olan Rachel Griffin Accurso, sosyal medya hesabından tehditlere isyan etti.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarında kadın ve çocuklara yönelik içerikleriyle tanınan Rachel Griffin Accurso isimli fenomen Youtuber Ms Rachel, siyonist gruplar tarafından hedef haline getirildi.

İsrail yanlısı "StopAntisemitism" adlı siyonist grubun saldırıları yüzünden can güvenliği tehlikeye giren Youtuber, koruma tutmak zorunda kaldığını duyurdu.

Siyonist gruplar, içerik üreticisini Hamas'ı desteklemekle suçlayarak kampanya başlattı.

Ms Rachel'ın İsrail karşıtı mesajlarını yayarak kamuoyunu etkilemek ve yabancı fon alıp almadığının soruşturulmasını sağlamak için ABD Başsavcısı'na baskı yapıyor.

"ÇOCUKLARIN YANINDA DURMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Instagram hesabından üzerindeki baskı ve tehditlere isyan eden Ms Rachel çeşitli açıklamalarla hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Fenomen Youtuber son paylaşımında "Bize ve aile fertlerimize fiziksel tehdit mektupları da geldi. Bu iyi değil. Bunun üzerinden 1.5 yıl geçti. Çok yoruldum. Hiçbir şey beni Gazze, Sudan, Kongo vb. çocuklarla durmaktan alıkoyamaz" diyor.

Bir başka paylaşımında "O acı verici, korkutucu suçlama olduğunda, beni yerden kaldıran ve kurtaran Filistinli ve Yahudi kadınlar oldu. Gazze'de olanlara karşı çıkan ve her gün daha fazla yardım etmek için çabalayan birçok harika Filistinli ve Yahudi insanla birlikte çalışıyorum. Sizleri seviyorum." vurgusu yapıyor.

Hakkında yürütülen ve koruma tutmasına sebep olan son gelişmeleri ise şu cümlelerle ifade ediyor:

"StopAntisemitism grubu, insanların hayatlarını mahvetmeye, onlara tehditler gelmesine ve güvenlik ihtiyacı duymalarına neden olmaya, tüm iş ortaklarının onlarla çalışmayı bırakmasını sağlamaya, kanıt olmadan ciddi bir suçla (Hamas'tan para almakla) itham etmeye ve medyayı bu haberi yapmaya ikna etmeye muktedir olmamalı. Oğlumun güvenliğim hakkındaki konuşmamızı yanlışlıkla duyduğu ve ardından bana bir şey olacak diye korkudan bütün gece elimi tutmak isteyerek ağladığı anı hatırlıyorum. Gazze, Sudan ve Kongo vb. yerlerdeki çocukların yanında durmaktan vazgeçmeyeceğim."

Ms Rachel aleyhinde başlatılan siyonist kampanyalardan biri

SUÇU GAZZELİ ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK

Küçük çocuklara şarkılar ve temel değerler öğreten "Songs for Littles" YouTube serisiyle tanınan Ms Rachel Youtube hesabı, ilk tehdidi Mayıs 2024'te Gazze'deki çocuklar için masum bir bağış kampanyası başlattıktan sonra aldı.

Rachel'ın ilk videoları İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında uzuvlarını kaybeden küçük çocukların durumuna dikkat çekiyordu.

Açlıkla mücadele eden Filistinli çocukları göstermesi ve bütün bu içeriklerinin milyonlara ulaşması, siyonist grupları adeta çıldırtıyordu.

ABD'li fenomenin Gazze'de ayakları kopan bir çocuğa yardım etmesi ve birlikte şarkı söylemesi gündem olmuştu.

O tarihten beri, StopAntisemitism de dahil İsrail yanlısı siyonist gruplar, Ms Rachel'ın 20 milyondan fazla Youtube takipçisini etkilemeye çalışıyor. Sosyal medya kullanıcıları ünlü fenomene desteğini sürdürüyor.

Kullanıcılar, "Ms Rachel'ın Filistinli çocukları savunmasından dolayı, İsrail'in onları katletmesinden daha fazla baskı gördüğü bir dünyada yaşıyoruz.", "Siyonistler, soykırıma karşı çıktığı için Ms Rachel'a ve üniversite öğrencilerine saldırmayı, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını kabul etmeye veya kınamaya tercih ediyor" şeklinde yorumlarla destek veriyor.

YILIN ANTİSEMİTİĞİ İLAN EDİLDİ

Ms Rachel, Tucker Carlson ve Marcia Cross gibi isimlerle birlikte, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini ve ABD'nin İsrail'e desteğini açıkça eleştirdikleri için "Yılın Antisemitleri" listesine aday gösterilen 10 kişiden biri oldu.

Ayağı kopan çocuğa yardım etti, hedef haline geldi! Ünlü ABDli Youtuber Ms Rachel isyan etti

Ms Rachel'ın antisemitik ilan edilmesine sebep olan paylaşımlarından birinde şunlar yazıyor:

“Hangi dine mensup olursanız olun, o dinin size bu bebeğin açlıktan ölmesine izin vermenizi söylemediğini biliyorum. Eğer dindar değilseniz, ahlaki değerlerinizin size bu bebeğin açlıktan ölmesine izin vermemenizi söylediğini biliyorum. Bu bebek için sesinizi çıkarmanızı engelleyen her ne ise, onun yaşamından ve sizin insanlığınızdan daha önemli değildir.”

“Lütfen sevdiğiniz bir bebeği hayal edin. Sizce bu bebek ondan farklı mı? Filistinli çocukların diğer çocuklardan farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kendinizi öyle inandırmış olmalısınız, yoksa nasıl bakışlarınızı çevirebilirsiniz? Nasıl sessiz kalabilirsiniz? 15.000 çocuğun öldürülüşünü nasıl izleyebilirsiniz?”

18 milyon abonesi olan Ms Rachel Youtube kanalındaki videoları Gazzeli çocuklar da dahil olmak üzere milyonlarca hesap seyrediyor.

