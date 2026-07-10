ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney’in naaşı Meşhed kentinde toprağa verildi. Ali Hamaney'in oğlu İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, babasının cenaze töreninde yine ortaya çıkmadı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlandı. İran basınında yer alan haberlere göre; Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin Peygamber-i Azam avlusunda kılınan cenaze namazının ardından, Hamaney’in aile üyelerinin katılımıyla özel bir veda merasimi yapıldı.

Hamaney’in naaşı daha sonra aynı türbenin Dar'üz Zikr salonunda toprağa verildi. Hamaney’in defnedilmesiyle birlikte, İran'ın yanı sıra bölge ülkelerinden milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen ve günler süren cenaze törenleri sona ermiş oldu.

Ayetullah Ali Hamaney defnedildi! Cenazede milyonlarca kişi vardı, sadece o yoktu

MÜCTEBA HAMANEY CENAZE TÖRENİNE KATILMADI

Öte yandan milyonlarca kişinin katıldığı cenaze töreninde en dikkat çeken detay, Hamaney'in yerine Yüksek Lider ilan edilen oğlu Mücteba Hamaney'in törene katılmaması oldu.

Babasının ölümünün ardından Din Adamları Meclisi tarafından İran'ın yeni dini lideri ilan edilen Mücteba Hamaney, suikast girişiminden bu yana kamuoyu önüne hiç çıkmadı. Cenaze töreni boyunca da kendisine ait herhangi bir görüntü paylaşılmadı. İran makamları yeni liderin törene katıldığına ilişkin hiçbir açıklama yapmazken, devlet medyasında da Mücteba Hamaney'e ait fotoğraf ya da video yer almadı.

Ayetullah Ali Hamaney defnedildi! Cenazede milyonlarca kişi vardı, sadece o yoktu

SALDIRIDAN BU YANA ORTADA YOK

Mücteba Hamaney, 28 Şubat'ta düzenlenen ve babasının hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralandı. İddialara göre yüzünde ciddi hasar oluştu, uzuvlarından yaralandı ve halen tedavisi devam ediyor.

Mücteba Hamaney saldırıdan bu yana hiçbir resmi törende yer almadı ve yalnızca yazılı mesajlar yayımladı. Kendisine ait fotoğraf, video veya ses kaydı da kamuoyuyla paylaşılmadı. İran güvenlik birimlerinin de muhtemel yeni saldırılar nedeniyle Mücteba Hamaney'in görünürlüğünü bilinçli şekilde sınırlandırdığı ifade ediliyor.

Ayetullah Ali Hamaney defnedildi! Cenazede milyonlarca kişi vardı, sadece o yoktu

SORU İŞARETLERİ ARTIYOR

Ancak ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, babasının cenazesinde dahi kamuoyu önüne çıkmaması, İran'daki güvenlik endişeleri ve yeni yönetimin geleceğine ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

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