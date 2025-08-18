Bahamalar’da zıpkınla ava çıkmıştı! 63 yaşındaki turist kabusu yaşadı

Kan donduran olay, geçtiğimiz günlerde Bahamalar’da meydana geldi. Abaco Adaları'nın ücra bir köşesi olan Big Grand Cay yakınlarında bir kişi köpek balığı saldırısına uğradı.

Kraliyet Bahamalar Polis Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 63 yaşında ismi bildirilmeyen ABD'li bir turistin, zıpkınla balık avladığı sırada köpek balığı saldırısına uğradığı bildirildi.

AĞIR YARALI OLARAK SEVK EDİLDİ

Polis, 62 yaşındaki adamın ağır yaralı olarak sudan çıkarıldığını ve daha sonra ek tedavi için ABD'ye hava yoluyla nakledilmeden önce yerel bir kliniğe kaldırıldığını söyledi.

New York Post'un haberine göre, Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası'na göre, son 400 yılda Bahamalar'da 34 doğrulanmış köpekbalığı saldırısı meydana geldi.