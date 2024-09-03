Bankta otururken kafası koptu! Rus füzesinin şarapneli genç kızın sonu oldu

Ukrayna'da parkta oturan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Kafası kopan kızın annesi, karşı bankta ağlayarak sinir krizi geçirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaş devam ediyor. Binlerce masum insanın hayatını kaybettiği ve yerinden edildiği savaşta her geçen gün yeni bir dram yaşanıyor.

Daily Mail'in haberine göre; son olarak Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv şehrinde yaşanan trajik olay, savaşın korkunç tarafını bir kez daha gözler önüne serdi.

BANKTA OTURURKEN KAFASI KOPTU

Cumartesi günü 14 yaşındaki bir kız çocuğu, parktaki bankta otururken saldırıların hedefi oldu. Küçük kız, annesinin gözleri önünde şarapnelin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Olay yerindeki annesi ise "Daha 14 yaşındaydı, önünde uzun bir hayat vardı" diye haykırarak korkunç ölüm karşısında sinir krizi geçirdi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay yerini kontrol altına alan polis, kızın cansız bedenini morga kaldırdı. Küçük kızın korkunç ölümü sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı.