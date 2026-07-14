Ayak parmaklarındaki uyuşmayı yorgunluğa bağlayan iki çocuk annesi Heather Wills'e dört yıl boyunca teşhis konulamadı. Ailesinde MS öyküsü olmasına rağmen "Bu hastalık için çok yaşlısınız" denilen Wills'in gerçek hastalığı yıllar sonra yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. Şimdi yaşadıklarını paylaşan iki çocuk annesi, benzer belirtiler yaşayanları vücudun verdiği uyarı işaretlerini göz ardı etmemeleri konusunda uyarıyor.

İngiltere'de yaşayan 49 yaşındaki iki çocuk annesi Heather Wills, her iki ayak başparmağında aniden başlayan uyuşmayı ilk etapta önemsemedi. Gün içinde uzun süre ayakta kalmasına, çocuklarını taşımasına ve topuklu ayakkabı giymesine bağladığı şikâyetler bir hafta boyunca devam edince doktora başvurdu. Yapılan ilk muayenede kadının his kaybı yaşadığını fark eden aile hekimi, Wills'i nöroloji bölümüne sevk etti.

“BU HASTALIK İÇİN ÇOK YAŞLISINIZ” DEDİLER

Nöroloji randevusunun gelmesi yedi ay sürdü. Bu süreçte uyuşma ayaklarından bacaklarına kadar yayıldı. Ailesinde MS öyküsü bulunduğu için bu ihtimali dile getiren Wills'e, nörolog tarafından "Bu hastalık için çok yaşlısınız" cevabı verildi. İlk değerlendirmelerde şikâyetlerin B12 vitamini eksikliğinden kaynaklandığı düşünüldü ancak yapılan testler bunu da doğrulamadı.

Basit bir uyuşma sandı, acı gerçek dört yıl sonra çıktı! Doktorlar ihtimal bile vermemişti...

ACI GERÇEK 4 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Aradan geçen dört yıl boyunca belirtiler ilerlemeye devam etti ve uyuşma kalçasına kadar ulaştı. Şikâyetlerinin artması üzerine çekilen MR ve kapsamlı tetkikler sonucunda Heather Wills'e Multipl Skleroz (MS) teşhisi konuldu.

Bugün bacaklarındaki kasılmaları kontrol altına almak için ilaç tedavisi gören ve fizik tedavi desteği alan Wills, yaşadığı zorluklara rağmen aktif hayatını sürdürmeye çalışıyor. Daha önce yanlış değerlendirme yapan nöroloğun hatasını kabul ettiğini söyleyen Wills, benzer belirtiler yaşayanlara sağlık sorunlarını yaşlanmaya bağlamamaları ve gerektiğinde ikinci bir görüş almaktan çekinmemeleri çağrısında bulundu.

Basit bir uyuşma sandı, acı gerçek dört yıl sonra çıktı! Doktorlar ihtimal bile vermemişti...

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, geçmişte daha çok 20-40 yaş aralığında görülen MS artık ileri yaşlarda da daha sık teşhis ediliyor. Araştırmalar, 50 yaşından sonra MS tanısı alanların oranının yüzde 1'den yüzde 10'a yükseldiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, ileri yaşta başlayan MS'in vücudun kendini yenileme kapasitesinin azalması nedeniyle daha hızlı ilerleyebileceğine ve kalıcı fiziksel engellere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

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