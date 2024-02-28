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    Beklenenden 12 yıl önce gerçekleşen tahmin! Japonya'da yeni doğan sayısı en düşük seviyede

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Beklenenden 12 yıl önce gerçekleşen tahmin! Japonya&#039;da yeni doğan sayısı en düşük seviyede
    Japonya, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Japonya'da 2023'teki yenidoğan sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 5,1 geriledi. Bu oran şimdiye kadarki en düşük seviye olarak tarihe geçti. Bu gelişmeyle birlikte tahminler boşa çıktı ve yenidoğan sayısındaki düşüş, beklenenden 12 yıl önce gerçekleşmiş oldu.

    Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkedeki yenidoğan sayısına ilişkin güncel verileri açıkladı. Buna göre 2023 yılında doğanların sayısı 2022'ye oranla yüzde 5,1 azalarak 758 bin 631'e geriledi. Böylelikle yenidoğan sayısı şimdiye kadarki en düşük seviyeyi görmüş oldu.

    Yenidoğan sayısı en yüksek seviyesine 1949'da 2,69 milyonla ulaşırken; 1973'te 2,09 milyon, 1983'te 1,5 milyon olmuştu. Bu sayı ilk kez 2016'da 1 milyonun altına inmişti.

    TAHMİNLER BEKLENENDEN 12 YIL ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

    Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, yenidoğan sayısının 2035 yılında 760 binin altına düşeceği tahmininde bulunmuştu. Söz konusu tahmin, beklenenden 12 yıl önce gerçekleşti.

    Japonya'da 2023'te kayda geçen evliliklerin sayısı ise son 90 yıldır ilk kez 500 binin altına indi. Evlilik sayısı 2023'te önceki yıla kıyasla yüzde 5,9 düşüşle 489 bin 281 oldu. Bu sayı, İkinci Dünya Savaşı sonrası en düşük seviyesini gördü.

    Ülkede 1899'dan beri tutulan istatistiklere göre en son 1933 yılında 486 bin 58 evlilik kayıtlara geçmişti. En fazla evlilik, 1 milyon 99 bin 984'le 1972 yılında gerçekleşmişti.

    Ülkede 2023 yılında boşanmaların sayısı 4 bin 695 artışla 187 bin 798'e yükseldi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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