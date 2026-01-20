Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD Başkanı Donald Trump’ı ara seçimler konusunda tehdit etti.

Grönland kriziyle tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit etti.

De Wever, ABD’de yaklaşan ara seçimleri hatırlatarak Trump’a doğrudan meydan okudu ve "Bu kadar, daha fazla değil. Geri çekilin, yoksa tüm yolu kat edeceğiz" sözleriyle rest çekti.

"TRUMP BİZİMLE OYNAMAYA DEVAM EDER"

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında konuşan De Wever, Avrupa’nın kendi teknolojik platformlarını kurmaması halinde ABD’nin baskısına açık kalacağını söyledi. "Kendi teknolojik platformlarımızı kurmazsak Trump bizimle oynamaya devam eder. Bizi köle haline getirebilir" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

NATO'DA KIRILMA UYARISI

Belçika Başbakanı, bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesini askeri müdahaleyle tehdit etmesinin benzeri görülmemiş bir tablo oluşturduğunu dile getirdi. "Eğer biri NATO toprağını almakla tehdit ediyorsa ve bunu ticaret savaşıyla destekliyorsa, biz de ticaret savaşı başlatırız" dedi.

"AVRUPA UYANMAK ZORUNDA"

De Wever, Avrupa’nın savunma, pazar entegrasyonu ve yeni ittifaklar konusunda gecikmeden adım atması gerektiğine değindi. "Uyanmak zorundayız, yeniden silahlanmak zorundayız, pazarımızı bir güç aracına dönüştürmeliyiz" diyerek Avrupa liderlerine net çağrı yaptı.

TRUMP SONRASI DA DEĞİŞMEYECEK UYARISI

ABD’de yaşanan dönüşümün sadece Trump’la sınırlı olmadığını söyleyen De Wever, "Amerika’nın yüzü Pasifik’e dönük, sırtı Atlantik’e dönük. Bu Trump’tan sonra da değişmeyecek" sözleriyle Avrupa’nın uzun vadeli bir strateji kurması gerektiğini dile getirdi.

AB ZİRVESİ ÖNCESİ GERİLİM TIRMANIYOR

Belçika Başbakanı, 22 Ocak’ta yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde Trump’ın baskı politikalarının masaya yatırılacağını açıkladı. Ticaret savaşının hem Avrupa hem de ABD için yıkıcı olacağını söyleyen De Wever, buna rağmen geri adım atılmayacağının sinyalini verdi.

