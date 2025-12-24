Orta Doğu’da taşlar yerinden oynarken Türkiye, küresel denklemlerin merkezine oturdu. ABD’de etkili çevrelerden Trump’a net uyarı geldi: “Türkiye olmadan bu oyun kurulmaz.”

Dünyada taşlar yerinden oynarken Türkiye, stratejik otonomi hamleleriyle bölgesel denklemlerin merkezine oturdu. Doğu Akdeniz’den Orta Doğu’ya uzanan yeni düzen arayışlarında Türkiye’nin rolü bu kez ABD basınında gündeme geldi.

ABD dış politikası ve güvenlik stratejileri üzerinde etkili olan en önemli düşünce kuruluşlarından olan Atlantik Konseyi’nde (Atlantic Council) Abraham Anlaşmaları’nın potansiyeli Türkiye olmadan gerçekleşmez” başlığıyla yayımlanan yazıda, bu sürecin Türkiye dışlanarak ilerleyemeyeceği ifadelerine yer verildi.

Yazıda, Orta Doğu’nun yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye’nin dışarıda bırakılmasının bölgesel dengeleri zayıflatacağına işaret edilerek, Türkiye olmadan ekonomik, diplomatik ve güvenlik temelli bir bölgesel düzenin kalıcı olamayacağı görüşü işlendi.

Beyaz Saray’ın kalbinde Türkiye alarmı! Trump'ı uyardılar: Ankara'yı atlarsak her şey dağılır

"GAZZE ATEŞKESİ SONRASI NADİR BİR FIRSAT DOĞDU"

Yazıda, “Şarm el-Şeyh’te sağlanan Gazze ateşkesi sonrası Orta Doğu’nun yeniden şekillenmesi için nadir bir fırsat ortaya çıktı” ifadesine yer verildi.

"Çatışmalar durmuş olsa da bölgesel düzen kırılganlığını koruyor" denilen metinde, ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgesel işbirliğine bağlı olduğu aktarıldı.

Beyaz Saray’ın kalbinde Türkiye alarmı! Trump'ı uyardılar: Ankara'yı atlarsak her şey dağılır

"ABRAHAM ANLAŞMALARI TÜRKİYE OLMADAN EKSİK KALIR"

Atlantik Konseyi, “Türkiye’yi ekonomik ve diplomatik sürecin dışında tutmak Abraham Anlaşmaları’nın ruhuyla çelişiyor” değerlendirmesini paylaştı. Türkiye’nin dahil edilmediği bir süreçte ekonomik, diplomatik ve güvenlik temelli bir düzen kalıcı olamayacağının altı çizildi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL PROJELERİN KİLİT ÜLKESİ"

"Türkiye insani yeniden yapılanma, enerji işbirliği ve bölgesel ekonomik koordinasyon başlıklarında güçlü bir kapasiteye sahip” diyen yazar, “Bu alanlar, rekabeti ortaklığa dönüştürmeyi amaçlayan Abraham Anlaşmaları ile örtüşüyor” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray’ın kalbinde Türkiye alarmı! Trump'ı uyardılar: Ankara'yı atlarsak her şey dağılır

"TÜRKİYE DIŞLANIRSA ALTERNATİF YOLLAR DEVREYE GİRER"

Atlantik Konseyi, “Türkiye’nin Abraham Anlaşmaları, Doğu Akdeniz Gaz Forumu ve IMEC gibi projelerin dışında tutulması yeni kırılmalar doğurur” görüşünü paylaştı.

"Ankara bu durumda alternatif güzergâhlar ve projeler geliştirmeye yönelir."

“BATI’NIN SORUMLULUĞU AÇIK”

“Türkiye ile yapıcı ilişki kurmak, Ankara’nın tüm politikalarına onay vermek anlamına gelmez” ifadelerine yer verilen yayında, “Bu tutum, Türkiye’nin bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kabul etmek anlamına gelir” denildi.

"TÜRKİYE OLMADAN BU DENKLEM KURULMAZ”

Atlantik Konseyi yazısını şu ifadeyle noktaladı:

"Türkiye’yi dışlayan bir Abraham Anlaşmaları modeli sürdürülebilir değildir. Ankara’nın eşit bir ortak olarak dahil edilmesi, bölgesel entegrasyonu güçlendirir ve Orta Doğu’da kalıcı bir düzenin önünü açar."

Beyaz Saray’ın kalbinde Türkiye alarmı! Trump'ı uyardılar: Ankara'yı atlarsak her şey dağılır

ABRAHAM ANLAŞMALARI NEDİR?

Abraham Anlaşmaları, Trump döneminde İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik, ekonomik ve güvenlik alanlarında normalleşmeyi amaçlayan bir çerçeve olarak hayata geçirildi.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası