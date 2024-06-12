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Biden neye uğradığını şaşırdı: "Gazze'de soykırımın suç ortağısın"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden neye uğradığını şaşırdı: &quot;Gazze&#039;de soykırımın suç ortağısın&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da katıldığı bir konferansta neye uğradığını şaşırdı. Biden, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" sözleriyle protesto edildi.

İsrail'in Gazze'de 8 aydır gerçekleştirdiği soykırımın en büyük destekçisi hiç şüphesiz ABD oldu. Tel Aviv yönetimine bugüne kadar milyarlarca dolarlık silah yardımı yapan ABD, Nusayrat'ta gerçekleştirilen katliama da bizzat katıldı. Hamas'ın elindeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için yardım tırları ile Filistinli kılığında bölgeye giren ABD ve İsrail askerleri 200'ü aşkın Filistinliyi katletti. ABD'nin soykırıma verdiği destek Washington'da protesto edildi.

BIDEN'IN KONUŞMASI BU SÖZLERLE YARIDA KESİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı  "Gun Sense University" konferansında, protesto edildi. Biden'ın konuşması, salonda bulunan bir kişinin, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağırmasıyla yarıda kesildi.

"MASUM ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜ HAKKI VAR"

Bir süre duraklayan Biden, göstericiye kızan salondaki katılımcıları sakinleştirerek, "Masum çocuklar öldürüldü, bunu dile getirenlerin hakkı var." dedi.

Gösterici salondan çıkarılırken, Biden destekçileri kasımda yapılacak seçimi kastederek "4 yıl daha" şeklinde slogan attı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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