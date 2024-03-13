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Biden ve Trump gerekli delege sayısına ulaştı: 'Rövanş' seçimine bir adım daha yaklaştılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Biden ve Trump gerekli delege sayısına ulaştı: &#039;Rövanş&#039; seçimine bir adım daha yaklaştılar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de ön seçimler devam ediyor. Demokrat Parti'de Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı. Böylelikle 2020 seçimlerinin "rövanşı" için ringe çıkmaya bir adım daha yaklaştılar.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti salı günü Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde ön seçimlerini gerçekleştirdi.

Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden ile Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, her üç eyalette de ön seçimleri kazandı.

BİDEN PARTİ KONGRESİNİ BEKLİYOR

Mevcut Başkan olan ve Demokratların tek başkan aday adayı konumunda bulunan Biden, Georgia'da yüzde 95, ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington'da yüzde 85 ve Mississippi'de ise yüzde 98 düzeyinde oy alarak tüm parti delegelerini hanesine yazdırdı.

Biden bu akşamki sonuçlarla, Demokrat Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçerek partisinin başkan adaylığının resmileşmesi için ağustos ayında yapılacak parti kongresini beklemeye başladı.

TRUMP, HER 3 EYALETTEKİ DELEGELERİ KAZANDI

Öte yandan Trump ise, kritik eyaletlerden Georgia'da yüzde 85, Washington eyaletinde yüzde 73 ve Mississippi'de ise yüzde 92 ile her üç eyaletteki tüm parti delegelerini kazandı.

Bu sonuçlarla Trump da Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i geçerek temmuz ayındaki parti kongresinde adaylığının resmiyet kazanmasını beklemeye başladı.

Demokrat Partide başkan adayının belirlenmesi sürecinde toplam 3 bin 934 delege, Cumhuriyetçi Partide ise aynı süreç için toplam 2 bin 429 delege ön seçimlerde belirleniyor.

Bu sonuçların ardından her iki isim de 2020 yılındaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye oldukça yaklaşmış durumda.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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