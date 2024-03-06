ABD başkanlık yarışında Biden ile Trump, "Süper Salı"yı domine etti

ABD'de başkanlık yarışında 15 eyalette yapılan ön seçimleri; beklendiği gibi Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump domine etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, ön seçim süreci "Süper Salı" denilen ve 15 eyalet ile bir bağlı bölgede gerçekleştirilen seçimlerle devam etti.

OY KULLANDILAR

Milyonlarca Amerikalı seçmen, kendi partilerindeki aday adayları arasından seçim yapmak için Alabama, Alaska (sadece Cumhuriyetçi Parti), Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia eyaletleri ile bağlı bölge Amerikan Samoası'nda (sadece Demokrat Parti) dün oylarını kullandı.

Demokratlarda Biden'ın rakibi olmadığından gerçek anlamda bir yarış içinde olmasa da ön seçimler ilgili yasa ve kurallara göre yapılmaya devam ediyor.

15 EYALETTE BIDEN KAZANDI

15 eyaletin tamamındaki ön seçimleri kazanan Biden'a karşı bazı eyaletlerde bir anlamda "protesto oyları" olarak görülen "kararsız" oyların çokluğu ise dikkat çekti. Örneğin Biden, kritik eyaletlerden Kuzey Carolina'da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 87 oy alırken, kararsız oyların oranı yüzde 12'yi aştı.

Benzer şekilde Minnesota eyaletinde de yüzde 65 ile ön seçimi kazanan Biden'a karşı Demokrat seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'si "kararsız" oy seçeneğine oy attı.

TRUMP CUMHURİYETÇİLERİN TEK BAŞKAN ADAYI OLUYOR

Öte yandan az da olsa Nikki Haley ile rekabeti merak edilen Trump, 15 eyaletin Vermont hariç 14'ünde rahat kazanarak Cumhuriyetçi seçmen nezdinde partinin tek başkan adayı olduğunu ortaya koydu. Vermont eyaletindeki ön seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50 civarında oy alan Haley ise yüzde 45 düzeyinde oy alan Trump karşısında dün geceki başarısını kazandı. Haley hafta sonu başkent Washington DC'deki ön seçimlerin ardından ikinci kez bir eyaletteki ön seçimi kazanmış oldu.

Trump ise beklendiği gibi ülkenin doğusundan batısına aldığı oylarla 5 Kasım seçimleri için Cumhuriyetçi seçmenlerin favori adayı olduğunu gösterdi. Alabama'da yüzde 83 civarında oy alan Trump, Arkansas'ta yüzde 75, California'da yüzde 74, kritik eyaletlerden Kuzey Carolina'da yüzde 74, Texas'ta yüzde 78 ve Virginia'da da yüzde 63 düzeyinde oya ulaştı.

Dünkü sonuçların ardından Trump'ın 893 Cumhuriyetçi delegeye, Biden'ın ise bin 289 Demokrat delegeye ulaştığı bildirildi. 15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek.

Ardından 15-18 Temmuz 2024 tarihlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos tarihleri arasında ise Demokrat Parti'nin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak.