Biden'ın küfürlü sözlerine Putin'den kinayeli cevap: Bu benim sözlerime uygun bir tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın kendisine yönelik küfürlü açıklamalarına kinayeli bir cevap verdi. Putin, "Her başkanla çalışırız dedim ama Biden’ın Rusya için daha iyi olduğunu söyledim. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisine yönelik küfürlü ifade kullanması hakkında açıklamalarda bulundu. Rus gazeteci Pavel Zarubin’e konuşan Putin, bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden’ı tercih ettiğine yönelik açıklamasını hatırlattı.

Putin, Biden’ın hakaretinin ABD başkanı olarak olarak Donald Trump yerine Biden’ı tercih ettiğini belirtmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Biden’ın açıklamasını kinayeli bir şekilde gülerek değerlendiren Putin, "Bana bir sonraki ABD başkanına yönelik tercihimizi sorduğunuzda herhangi biriyle çalışabileceğimizi söyledim. Ancak bizim için, Rusya için Biden daha iyi demiştim. (Biden’ın) Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu, söylediklerime uygun bir tepki" dedi.

Biden’dan teşekkür beklemediğini söyleyen Putin, "Bana, ’Aferin Volodya, yardımın için teşekkürler’ diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz" diye konuştu. Putin, bir kez daha başkan olarak Biden’ı tercih ettiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco'da düzenlenen bir etkinliğe katılmıştı. Burada konuşan Biden, 'nükleer tehdidinin hâlâ gündemde olduğunu" belirterek, insanlık için en büyük tehdidin ise iklim krizi olduğunu söylemişti.

Biden, Putin'e küfür ederek, "Hâlâ manyak o.... çocuğu Putin gibiler yüzünden nükleer savaş tehdidi gündemde ancak insanlığın en acil ve en son gündemi iklim krizi" demişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın küfür içerikli sözlerini 'küstahça' ve 'utanç verici' olarak nitelendirmişti. Peskov, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici. Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor."

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor" dedi.