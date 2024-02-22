Rusya'dan Putin'e küfür eden Biden'a art arda tepki: 'Bunamış' ve ' moruk' benzetmesi

Rusya, Devlet Başkanı Putin'e küfür eden ABD Başkanı Biden'a art arda açıklamalarla tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Biden'ın sözlerini 'küstahça' ve 'utanç verici' olarak nitelendirirken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev de Biden için 'bunamış' ve 'moruk' benzetmesi yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın küfür içerikli sözlerini 'küstahça' ve 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici. Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor."

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco'da düzenlenen bir etkinliğe katılmıştı. Burada konuşan Biden, 'nükleer tehdidinin hâlâ gündemde olduğunu" belirterek, insanlık için en büyük tehdidin ise iklim krizi olduğunu söylemişti.

Biden, Putin'e küfür ederek, "Hâlâ manyak o.... çocuğu Putin gibiler yüzünden nükleer savaş tehdidi gündemde ancak insanlığın en acil ve en son gündemi iklim krizi" demişti.