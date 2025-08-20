Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bir ilk! Turuncu köpek balığını gören dönüp bir daha baktı: Balıkçılar telefona sarıldı

Bir ilk! Turuncu köpek balığını gören dönüp bir daha baktı: Balıkçılar telefona sarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir ilk! Turuncu köpek balığını gören dönüp bir daha baktı: Balıkçılar telefona sarıldı
Kosta Rika, Köpek Balığı, Turuncu, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Amerika’da bir ülke olan Kosta Rika’nın kıyılarında amatör balıkçıların oltasına takılan turuncu renkli köpek balığı görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla balığın neden turuncu olduğu merak konusu oldu. Uzmanlardan konuya ilişkin açıklama gecikmedi.

İlginç görüntüler Kosta Rika’dan geldi. Amatör balıkçıların oltasına takılan turuncu renkli köpek balığı kısa sürede ilgi odağı oldu. Balıkçılar, nadir görülen balığın fotoğrafını çektikten sonra serbest bıraktılar. 

Bir ilk! Turuncu köpek balığını gören dönüp bir daha baktı! Balıkçılar telefona sarıldı - 1. Resim

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, binlerce yorum aldı. Balığın neden turuncu olduğu kullanıcılar arasında merak konusu olurken uzmanlardan konuya ilişkin açıklama geldi. 

Bilim insanları turuncu köpek balığının 'ksantizm' denilen nadir renklenme bozukluğuna sahip olduğunu bildirdi. Bu durum hayvanların sarı veya altın tonlarda olmasına sebep oluyor. Yakalanan türün normalde kahverengi renkte hemşire köpek balığı olduğu belirtilirken hayvanın gözlerindeki beyazlık da dikkat çekti. Bu durum ise albinizm ile ilişkilendirildi. 

Bir ilk! Turuncu köpek balığını gören dönüp bir daha baktı! Balıkçılar telefona sarıldı - 2. Resim

DAHA ZOR HAYATTA KALIYORLAR

Bu durumdaki hayvanların daha zor hayatta kaldığı, güneş ışığına hassasiyet ve çiftleşmede zorluk gibi sorunlarla karşılaştıkları kaydedildi. 

Oldukça nadir görülen bu hastalık, şimdiye kadar yalnızca birkaç balık, sürüngen ve kuş türünde kaydedilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

DEAŞ'ın beyni öldürüldü! Türkiye sınırında kritik operasyonBodo Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japonya'da demirleyen ABD gemisinde yangın! Mürettebat müdahale etti - DünyaJaponya'da demirleyen ABD gemisinde yangın!DEAŞ'ın beyni öldürüldü! Türkiye sınırında kritik operasyon - DünyaTürkiye sınırında kritik operasyonHavalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca... - DünyaHavalimanında çekiçli saldırgan paniği! Kırıp döktü, yetmedi...Türkiye’den Avrupa’ya Ukrayna uyarısı: Türkiye Today’e konuşan yetkililer açıkladı! - DünyaTürkiye’den Avrupa’ya Ukrayna uyarısı!Tarlada panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı, havadan düşüp patladı - DünyaTarlada panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı, havadan düşüp patladıABD’de kan donduran cinayet! Öldürdüğü çocuğu battaniyeye sarıp çöpe attı - DünyaKan donduran olay! Öldürdüğü çocuğu battaniyeye sarıp...
Sonraki Haber Yükleniyor...