Bir ilk! Turuncu köpek balığını gören dönüp bir daha baktı: Balıkçılar telefona sarıldı

İlginç görüntüler Kosta Rika’dan geldi. Amatör balıkçıların oltasına takılan turuncu renkli köpek balığı kısa sürede ilgi odağı oldu. Balıkçılar, nadir görülen balığın fotoğrafını çektikten sonra serbest bıraktılar.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, binlerce yorum aldı. Balığın neden turuncu olduğu kullanıcılar arasında merak konusu olurken uzmanlardan konuya ilişkin açıklama geldi.

Bilim insanları turuncu köpek balığının 'ksantizm' denilen nadir renklenme bozukluğuna sahip olduğunu bildirdi. Bu durum hayvanların sarı veya altın tonlarda olmasına sebep oluyor. Yakalanan türün normalde kahverengi renkte hemşire köpek balığı olduğu belirtilirken hayvanın gözlerindeki beyazlık da dikkat çekti. Bu durum ise albinizm ile ilişkilendirildi.

DAHA ZOR HAYATTA KALIYORLAR

Bu durumdaki hayvanların daha zor hayatta kaldığı, güneş ışığına hassasiyet ve çiftleşmede zorluk gibi sorunlarla karşılaştıkları kaydedildi.

Oldukça nadir görülen bu hastalık, şimdiye kadar yalnızca birkaç balık, sürüngen ve kuş türünde kaydedilmişti.