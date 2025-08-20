Havalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca...

Olay, İtalya’nın Malpensa Havalimanı'nda yaşandı. Elinde çekiçle koşturan bir saldırgan önce check-in alanındaki bir çöp konteynerını ateşe verdi, ardından iki kontuarının arasındaki telleri kırdı. Hızını alamayan adam dijital ekranlara saldırdı.

İÇERİDE DUMANLAR YÜKSELDİ

Korku dolu dakikalar saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde yolcuların yardım çığlıkları atarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı, çöp konteynerınden siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Saldırının ardından harekete geçen güvenlik görevlileri, adamı yakalayarak tutukladı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, şüphelinin öfkesini yalnızca havalimanı mobilyalarına yönelttiğini, yolculara veya görevli personele saldırmadığını bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.