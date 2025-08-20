Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Havalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca...

Havalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca...

Havalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca...
İtalya’nın Milano şehrindeki Malpensa Havalimanı'nda bir adam check-in alanını ateşe verirken, elindeki çekiçle dijital ekranları kırdı. Çevredeki yolcular panik içinde kaçışırken olay saniye saniye kameralara yansıdı. 

Olay, İtalya’nın Malpensa Havalimanı'nda yaşandı. Elinde çekiçle koşturan bir saldırgan önce check-in alanındaki bir çöp konteynerını ateşe verdi, ardından  iki kontuarının arasındaki telleri kırdı. Hızını alamayan adam dijital ekranlara saldırdı. 

Havalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca... - 1. Resim

İÇERİDE DUMANLAR YÜKSELDİ

Korku dolu dakikalar saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde yolcuların yardım çığlıkları atarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı, çöp konteynerınden siyah dumanların yükseldiği görülüyor. 

Havalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca... - 2. Resim

Saldırının ardından harekete geçen güvenlik görevlileri, adamı yakalayarak tutukladı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, şüphelinin öfkesini yalnızca havalimanı mobilyalarına yönelttiğini, yolculara veya görevli personele saldırmadığını bildirdi.

Havalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca... - 3. Resim

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. 

