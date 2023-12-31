BM, İsrail'in askerlerine verdiği talimatı açıkladı: Gazze'yi yok edin ve yerleşin

31 Aralık 2023 11:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 12:12

İsrail saldırılarında 86. güne girerken, 7 Ekim'de başlayan hava ve kara harekatlarının sır perdesi de aralanmaya başlıyor. ABD merkezli "Democracy Now" adlı internet sitesine bazı açıklamalarda bulunan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda planının "giderek ortaya çıktığını" ifade etti.

'GAZZE'Yİ YOK EDİN VE YERLEŞİN'

Albanese, "İsrailli siyasetçiler ve komutanlardan Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi yönünde açıklamalarını duyduk. Önce güneye, sonra daha ve daha güneye gitmelerini söylediler." dedi.

İsrail ordu komutası tarafından askerlere verilen talimatlara dikkat çeken Albanese, "Ancak, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne giren askerlerden kendilerine 'bölgeyi yok etme ve yerleşme' talimatı verildiğini öğrendik." şeklinde konuştu.

Albanese, "Zaman geçtikçe, hükümetin bazı kesimlerinin planı giderek ortaya çıkıyor: Gazze'ye yeniden sahip olmak, yeniden fethetmek ve orayı bir İsrail bölgesi haline getirmek." ifadelerini kullandı.

GÖÇ ETTİRİLEREK GAZZE'Yİ BOŞALTMAK İSTİYORLAR

İsrail'in Gazze'ye yönelik söz konusu planını "delilik ve yasa dışı" şeklinde nitelendiren Albanese, "Bu yeni değil, zorla göç ettirme İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işgalinin karakterinde var olan bir özellik." diye konuştu.

Albanese, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali konusunda, "Daha öncesini konuşmasak dahi 56 yıldır bu böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesinin İsrail hükümeti tarafından "gönüllü göç" şeklinde adlandırılmasını "alaycı" bulduğunu söyleyen Albanese, şunları kaydetti:

"Filistinlilere Arap diyerek Sina'ya ya da başka bir Arap bölgesine gitmelerini söylemek, İtalyanlardan Avrupalı olduklarını söyleyip başka bir yere gitmelerini istemek gibidir. Bu öylesine ırkçılık."