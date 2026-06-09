Hollywood filmlerini aratmadı! Polisten kaçan şüpheliyi timsah yakalattı
ABD'nin Louisiana eyaletinde alkollü araç kullandığı şüphesiyle aranan bir kişi, polisten kaçarken bataklıkta timsah saldırısına uğradı. Yaralanmasına rağmen kaçışını sürdüren şüpheli, drone desteğiyle yakalandı.
- Şüpheli Victor Rivas, polisten kaçarken bataklığa daldı ve bir timsah tarafından saldırıya uğrayarak kollarından yaralandı.
- Rivas, beton bariyere çarparak lastiği patlayan aracını bırakıp Interstate 310 otoyolunun viyadük kısmından bataklığa atladı.
- Polis ekipleri, Rivas'ı takip etmek için drone teknolojisini kullandı ve şüpheliyi bataklıkta tespit ederek gözaltına aldı.
- Timsah ısırıkları nedeniyle hastaneye kaldırılan Rivas, tedavisinin ardından alkollü araç kullanma, vur-kaç, dikkatsiz sürüş, tutuklanmaya direnme ve firar suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.
- Rivas'ın kefalet bedeli 17 bin 500 dolar olarak belirlendi.
ABD'nin Louisiana eyaletinde, alkollü ve dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle polisin peşine düştüğü bir şüpheli, kaçış macerası sırasında sıra dışı bir engelle karşılaştı.
NBC News'in Louisiana Eyalet Polisi yetkililerine dayandırdığı habere göre, polisten kaçarken bataklığa dalan 40 yaşındaki Victor Rivas, bir timsahın saldırısına uğradı. Yaralı kollarına rağmen kaçmaya devam eden zanlı, ancak polis dronları tarafından tespit edilerek yakalanabildi.
BARİYERE ÇARPTI, POLİSİ GÖRÜNCE KÖPRÜDEN ATLADI
Sıra dışı kovalamaca, New Orleans metropol bölgesindeki Interstate 10 otoyolunda dikkatsizce sürülen bir Toyota Supra ihbarıyla başladı. Beton bariyere çarparak lastiği patlayan aracı komşu St. Charles Parish bölgesinde durdurmayı başaran eyalet polisi, sürücü koltuğundaki Victor Rivas’ın aşırı alkollü olduğunu fark etti.
Polis memurları gözaltı işlemlerine başladığı sırada Rivas, aniden hareketlenerek Interstate 310 otoyolunun yüksek bir viyadük kısmından aşağıya, bataklık araziye atladı. Düştüğü yerden doğrulup kaçmayı başaran şüpheli, bir süre sonra Highway 61 otoyolunda yürürken tekrar polislerin radarına girdi. Ekipleri görünce yeniden bataklığın derinliklerine doğru kaçmayı başardı.
TİMSAH SALDIRDI
Polisten kaçarken bataklık alana giren 40 yaşındaki Victor Rivas, burada bir timsahla karşı karşıya geldi. Yaşanan boğuşmada kollarından yaralanan Rivas, aldığı darbelere rağmen kaçışını sürdürdü.
Bataklığın yoğun bitki örtüsü ve zorlu arazi şartları nedeniyle şüphelinin takibi güçleşince polis ekipleri drone teknolojisini devreye soktu. Havadan yürütülen arama çalışmaları sonucunda Rivas'ın yeri tespit edilerek gözaltına alındı.
Yakalandıktan sonra kollarına aldığı timsah ısırığı darbeleri nedeniyle hızla hastaneye kaldırılan Montz kasabası sakini Victor Rivas, tedavisinin tamamlanmasının ardından Killona'daki Nelson Coleman Cezaevi'ne gönderildi. Hapishane kayıtlarına göre; alkollü araç kullanma, vur-kaç, dikkatsiz sürüş, tutuklanmaya direnme ve firar suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılacak olan Rivas'ın kefalet bedeli 17 bin 500 dolar olarak belirlendi.