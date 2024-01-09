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    Brezilya’da ünlü YouTuber'ı korkudan ağlatan şaka

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dünyanın en tanınan yayıncılarından olan ve IShowSpeed olarak bilinen Darren Jason Watkins Jr. hayatı boyunca unutamayacağı bir şakaya maruz kaldı. Brezilya'da meydana gelen olayda Darren Jason Watkins Jr., kaçırılma şakası sonrası ağladı.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyanın en tanınan yayıncılarından olan ve IShowSpeed mahlasıyla tanınan Darren Jason Watkins Jr, Brezilya’da hayatının şokunu yaşadı. Komik ve ilgi çekici yayınlarıyla bilinen Darren Jason Watkins Jr'ın etrafı, tatil için gittiği Brezilya'da sokakta yürürken bir grup erkek tarafından sarıldı. 

    KORKUDAN AĞLADI VE TİTREDİ

    Darren Jason Watkins Jr'ı kaçırma şakası yapan maskeli kişiler, genç yayıncıyı oldukça korkuttu. Olay sonrası ünlü yayıncının korkudan titrediği ve ağladığı görüldü.

    Sosyal medyada kısa sürede viral olan video milyonlarca kez izlendi.

    Brezilya
    Haberler > Dünya > Brezilya’da ünlü YouTuber'ı korkudan ağlatan şaka
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