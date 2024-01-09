Brezilya’da ünlü YouTuber'ı korkudan ağlatan şaka

9 Ocak 2024 13:29 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:51

Dünyanın en tanınan yayıncılarından olan ve IShowSpeed mahlasıyla tanınan Darren Jason Watkins Jr, Brezilya’da hayatının şokunu yaşadı. Komik ve ilgi çekici yayınlarıyla bilinen Darren Jason Watkins Jr'ın etrafı, tatil için gittiği Brezilya'da sokakta yürürken bir grup erkek tarafından sarıldı.

KORKUDAN AĞLADI VE TİTREDİ

Darren Jason Watkins Jr'ı kaçırma şakası yapan maskeli kişiler, genç yayıncıyı oldukça korkuttu. Olay sonrası ünlü yayıncının korkudan titrediği ve ağladığı görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan video milyonlarca kez izlendi.