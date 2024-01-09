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Brezilya’da ünlü YouTuber'ı korkudan ağlatan şaka
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ali Kemal İsmailoğlu
Dünyanın en tanınan yayıncılarından olan ve IShowSpeed olarak bilinen Darren Jason Watkins Jr. hayatı boyunca unutamayacağı bir şakaya maruz kaldı. Brezilya'da meydana gelen olayda Darren Jason Watkins Jr., kaçırılma şakası sonrası ağladı.
Dünyanın en tanınan yayıncılarından olan ve IShowSpeed mahlasıyla tanınan Darren Jason Watkins Jr, Brezilya’da hayatının şokunu yaşadı. Komik ve ilgi çekici yayınlarıyla bilinen Darren Jason Watkins Jr'ın etrafı, tatil için gittiği Brezilya'da sokakta yürürken bir grup erkek tarafından sarıldı.
KORKUDAN AĞLADI VE TİTREDİ
Darren Jason Watkins Jr'ı kaçırma şakası yapan maskeli kişiler, genç yayıncıyı oldukça korkuttu. Olay sonrası ünlü yayıncının korkudan titrediği ve ağladığı görüldü.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan video milyonlarca kez izlendi.