Hong Kong-Londra seferini yapan British Airways uçağında akılalmaz bir olay yaşandı. Uçuşun henüz ilk saatinde hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni, iddiaya göre 13 saat boyunca mutfak bölümünde tutuldu.

British Airways'in Hong Kong'dan Londra Heathrow'a giden Airbus A350-1000 tipi uçağında yaşananlar dünya gündemine oturdu. 60'lı yaşlarındaki bir kadın yolcu, uçağın kalkışından sadece bir saat sonra hayatını kaybetti. Ancak uçuş iptal edilmedi.

Uçaktaki isimsiz kaynakların aktardığına göre, 13 saat süren yolculuk boyunca kabin ekibi ve yolcular büyük bir travma yaşadı.

"CESEDİ TUVALETE SAKLAYIN" TALİMATI REDDEDİLDİ

Olayın ardından kokpit ekibi başlangıçta cesedin tuvalete konulmasını önerdi. Ancak mürettebatın bu teklifi reddetmesi üzerine, hayatını kaybeden yolcunun bedeni sarılarak uçağın arka kısmındaki mutfak (galley) bölümüne taşındı. Yolcular mutfak bölgesinden gelen ağır kokulardan şikayet etse de pilot kararından dönmedi.

Bir yolcunun ölümünün "acil durum" kapsamında değerlendirilmemesi, uçağın yoluna devam etmesine neden oldu.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan skandalın ardından British Airways sözcüsü bir açıklama yayımladı. Sözcü, "Maalesef bir yolcumuz uçakta vefat etti. Bu zor zamanda ailesi ve arkadaşlarının yanındayız. Mürettebatımıza destek veriyoruz ve tüm prosedürler doğru bir şekilde uygulandı" ifadesini kullandı.

