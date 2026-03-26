Adıyaman kent merkezi kanalizasyon atığının Atatürk Barajına dökülmesi nedeniyle göletin bir kısmını siyah renk kapladı.

6 Şubat Depremlerinde Adıyaman Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde hasar oluştu. Belediye ekipleri arıtma tesisinin havalandırma, çökertme havuzlarında meydana gelen hasarı onararak arıtma tesisini devreye aldı ama tesisin mekanik kısmında da arıza olduğu ortaya çıktı.

Kanalizasyon atığı döküldü! Atatürk Barajı siyaha büründü

ARITMADA KAPASİTE ARTIŞINA GİDİLDİ

Belediye mekanik kısmın onarımı için ihaleye çıktı. Bu süreçte arıtmanın da kapasite artışına gidildi. Günlük 32 bin metreküp olan kapasite 45 bin metreküpe çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Kanalizasyon atığı döküldü! Atatürk Barajı siyaha büründü

ATIK SU, BARAJ GÖLÜNE AKMAYA DEVAM EDİYOR

Bakım onarım çalışmasının tamamlanmamış olmasından kaynaklı atık su, baraj göletine dökülmeye devam ediyor. Atıkların döküldüğü baraj gölü siyaha bürünürken, arıtma tesisindeki çalışmalar tamamlanana kadar kentin atığı doğrudan baraj gölüne akmaya devam edecek. Arıtma tesisinin bu yıl içerisinde tekrardan devreye alınacağı öğrenildi.

Baraj göletinde amatör olarak balık tutan vatandaşlar, hem sağlık hem de çevre kirliliği açısından kötü bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi. Barajın bu kısmında çevreye kötü bir koku da yayıldığı da belirtildi.

