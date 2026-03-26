DEM Parti İmralı heyeti, yarın terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gidecek. Heyet ile Öcalan arasındaki son görüşme şubat ayında yapılmıştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında İmralı heyetinin yarın İmralı Adası'nda teröristbaşı Öcalan'ı ziyaret edeceğini söyledi. Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de dile getirdiği 'statü' meselesini de işaret ederek "Öcalan'ın koşullarına ve statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak. Hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan

Ayşegül Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BU GÖRÜŞME BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Yarın İmralı heyeti, Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. Bu görüşme bizim için çok önemli. Çünkü bir yandan yasal süreçle ilgili bundan sonra yapılacaklara dair Öcalan'la istişarede bulunacaklar. Böyle bir başlık var. Öte yandan kamuoyunda ev tartışmaları sürerken şunu söylemiştik. Heyetimizin bize böyle bir bilgilendirme yapmadığını ama bayramdan sonra kuvvetle muhtemel bir görüşme yapacaklarını ve bu görüşmede bu konunun belki gündeme gelebileceğini ve varsa bu konuya ilişkin de bir yeni durum bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını söylemiştik.

"STATÜ TARTIŞMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME OLACAK"

Dolayısıyla bu başlıkları da gözettiğimiz zaman yarın yapılacak görüşmenin içeriğinin önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Kritik bir önem taşıyor. Hem Öcalan'ın koşullarına ve statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak. Hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak."

SON GÖRÜŞME ŞUBAT AYINDA YAPILDI

DEM Parti heyeti İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

