Fenerbahçe’de sakatlık sürecini atlatan Nelson Semedo, bireysel saha çalışmalarına başladı. 32 yaşındaki Portekizli sağ bek, Beşiktaş derbisine yetişmesi hedefleniyor.

Süper Lig'de maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'ye, Beşiktaş maçı öncesi Nelson Semedo’dan sevindirici haber geldi.

Semedo, Fenerbahçe'de son maçında 1 Mart'ta çıkmıştı.

3 HAFTA SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Semedo, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berebere kalınan maçta sakatlanmıştı. Karşılaşmadan bir gün sonra Fenerbahçe, Portekizli oyuncunun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu, 3 haftalık tedavi sürecinin ardından saha çalışmalarına başladı. Bireysel çalışma programının tamamlanmasının ardından Semedo, takımla birlikte çalışmalara katılacak.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Fenerbahçe formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 32 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncunun, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde hazır olması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası