Fenerbahçeli yıldızdan haber var: Beşiktaş derbisi öncesi müjde
Fenerbahçe’de sakatlık sürecini atlatan Nelson Semedo, bireysel saha çalışmalarına başladı. 32 yaşındaki Portekizli sağ bek, Beşiktaş derbisine yetişmesi hedefleniyor.
- Nelson Semedo, Antalyaspor maçında sakatlanmış, sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.
- 3 haftalık tedavi sürecini tamamlayan Portekizli oyuncu, bireysel çalışma programının ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.
- Hedef, milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisinde Semedo'nun hazır olması.
Süper Lig'de maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'ye, Beşiktaş maçı öncesi Nelson Semedo’dan sevindirici haber geldi.
3 HAFTA SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Semedo, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berebere kalınan maçta sakatlanmıştı. Karşılaşmadan bir gün sonra Fenerbahçe, Portekizli oyuncunun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu, 3 haftalık tedavi sürecinin ardından saha çalışmalarına başladı. Bireysel çalışma programının tamamlanmasının ardından Semedo, takımla birlikte çalışmalara katılacak.
HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Fenerbahçe formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 32 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncunun, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde hazır olması hedefleniyor.