Bu adamların amacı ne? Nazi üniforması giyen 25 kişiye tepki yağdı: Polis, 'yasal' olmasına rağmen müdahale etti

İsviçre'nin Bern Alpleri'nde Nazi sembolleri taşıyan üniformalarla yürüyen yaklaşık 25 kişilik grup, ülkede infiale neden oldu. Polis sembollerin, ülkede taşımanın yasalara aykırı olmamasına rağmen, çıkarılmasını istedi.

İsviçre’nin güneybatısındaki Bern Alpleri’nde, Nazi sembolleri taşıyan II. Dünya Savaşı dönemi Wehrmacht üniformaları giymiş yaklaşık 25 kişilik bir grubun yürüyüş yapması ülkede büyük tepki topladı.

POLİS ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN ÇIKARILMASINI EMRETTİ

İsviçre kamu yayıncısı SRF’nin haberine göre, grup üyeleri çeşitli Avrupa ülkeleri ile ABD'den gelen katılımcılardan oluşuyordu. Bazı kişiler tarihi Nazi asker şapkaları, bazıları ise doğrudan gamalı haç gibi Nazi sembolleri taşıyan kıyafetler giymişti.

Olay yerine gelen İsviçre polisi, grup üyelerini durdurarak üzerlerindeki Nazi sembollerini taşıyan kıyafetleri çıkarmalarını istedi. Çatışma çıkmasını önlemek amacıyla bu önlemi alan polis, şahısların kimlik bilgilerini kaydetti ancak kimse gözaltına alınmadı ve katılımcıların isimleri ya da geldikleri ülkeler açıklanmadı.

İSVİÇRE’DE NAZİ SEMBOLLERİ YASAL

Kamuoyunda büyük tepki çeken yürüyüşün, İsviçre yasalarına aykırı olmadığı belirtildi. Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya gibi komşu ülkelerde Nazi sembollerinin kamuya açık şekilde sergilenmesi kesin şekilde yasaklanmışken, İsviçre’de bu tür sembollerin yalnızca açık propaganda amacı taşıdığı kanıtlanırsa cezaî işlem uygulanabiliyor.

TARİHİ CANLANDIRMA SAVUNMASI

Grubun kendisini 2009’dan bu yana faaliyet gösteren bir "tarihi canlandırma topluluğu" olarak tanıttığı ve yürüyüşün siyasi değil, tarihî gerçekliğe uygun bir canlandırma amacı taşıdığını öne sürdüğü bildirildi. Ancak grubun faaliyetlerine dair resmî veya kapsamlı bir belge bulunmadığı da aktarıldı.

Olayı yerinde gören bir doğa yürüyüşçüsü SRF’ye yaptığı açıklamada, “Manzara karşısında şok geçirdim. Fotoğraf çekmeye bile cesaret edemedim” ifadelerini kullandı.

Valais Kantonu’ndan bir yetkili ise, “Nazi ideolojisinin her türlüsünü, ister bilinçli ister sözde tarihî gerekçeyle yapılsın, kesin bir dille kınıyoruz” dedi.