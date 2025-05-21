İsveç’te cami kundaklayan zanlı kıskıvrak yakalandı! 'Nazi' detayı dikkat çekti
İsveç'te Uddevalla Kültür Merkezine ait camiyi kundaklayan zanlı, "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı.
Korkunç kundaklama olayı, İsveç’in Uddevalla şehrinde yaşandı. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 28 Mart gecesi Uddevalla şehrindeki Kültür Merkezi'ne bağlı camide yangın çıktıktan 3 gün sonra polis tarafından yakalanan 20 yaşındaki Norveç vatandaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcı Marie Andersson, zanlı hakkında "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle iddianame hazırladığını duyurdu.
NAZİ HAYRANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Zanlının Nazi hayranı olduğu belirtilirken Andersson, "Şüphelinin cep telefonunda Nazilere ait propaganda görüntüleri ile Müslüman ve Yahudilerin dini merkezlerinin adresleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.
CAMİNİN İÇİNDE İBADET EDENLER VARDI
Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.