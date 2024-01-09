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    Ceza veren hakimin üzerine atlamıştı! Suçlu mahkemeye ağzı ve kolları bağlı çıkarıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD'nin Las Vegas kentinde bir mahkemede talebi reddedildikten sonra hakimin üzerine saldıran suçlu sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yeni duruşmaya suçlu başında kafes ve elleri beline zincirlenerek çıkarıldı.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Amerika Birleşik Devletleri'ninde görülen bir davada sıra dışı bir olay yaşanmış, sanık hakimin üzerine uçarak saldırmıştı. Sanık yeni duruşmaya ağzı ve kolları bağlı çıkarıldı.

    AĞZI VE KOLLARI BAĞLI MAHKEMEDE

    Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesinde ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulunmuştu. Talebi reddedilince mahkeme kürsüsünden atlayarak yargıca saldıran sanık yeni duruşmaya başında kafes ve elleri beline zincirli olarak çıkarıldığı görüldü.

    Ceza veren hakimin üzerine atlamıştı! Suçlu mahkemeye ağzı ve kolları bağlı çıkarıldı

    NE OLMUŞTU?

    ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesinde ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulundu. Yargıçtan hoşgörü isteyen ve kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyen bir kişi" olarak tanımlayan Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etti. Redden, "Ama eğer bu sizin için uygunsa, o zaman yapmanız gerekeni yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

    Yargıç Mary Kay Holthus ise sabıka geçmişi nedeniyle Redden’ın denetimli serbestlik talebini reddetti. Hapis cezasına çarptırılacağını anlayan Redden, küfür etmeye başladı ve mahkeme kürsüsünden yargıç Holthus’ın üzerine atladı. Holthus yere düşerken, görevliler Redden’a müdahale etti. Yargıca saldırı anları ise mahkemenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    AbdMahkemeSuçlu
    Haberler > Dünya > Ceza veren hakimin üzerine atlamıştı! Suçlu mahkemeye ağzı ve kolları bağlı çıkarıldı
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