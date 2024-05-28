Çin’de apartman faciası! 5 katın bir bloğu yerle bir oldu

Çin'in Anhui eyaletinde bulunan 5 katlı bir apartman çöktü. Yaşanan faciada 4 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çin’de 5 katlı bir apartmanın bir bloğu yerle bir oldu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Tongling iline bağlı Datong kasabasında çöken binanın enkaz çalışmalarından acı haberler geldi.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Çökme nedeniyle apartmanda bulunan 4 kişi enkaz altında hayatını kaybederken , 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaralı çıkarıldı. Arama ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken çalışmalar sırasında apartman blokunun ayakta kalan kısmının iş makineleriyle desteklendiği gözlendi.

BİNA ZEMİNLERİNDE SU BASKINLARI

Çökmenin sebebi henüz bilinmezken devlet medyasında yer alan haberlerde son 3 günde bölgede yoğun yağış nedeniyle pek çok yerleşim yerinde bina zeminlerinde ve yeraltı tesislerinde su baskınları meydana geldiğine işaret edildi.