Danimarka soykırımdan yana oldu! 'Filistin devleti' kararına ret cevabı

İspanya, İrlanda ve Norveç 'Filistin devlet'ini tanıyan yasa tasarını kabul etti. Diğer ülkelerden de aynı hamle beklenirken Danimarka dışişleri bakanı ret kararı verdiklerini açıklayarak daha önce bağımsız bir ülke için gerekli ön koşulların eksik olduğunu iddia etti.

İsrail'in Filistin üzerindeki zulmü dünyanın gözü önünde yıllardır devam ediyor. 1948 yılında işgal ederek yerleştiği topraklarda, Filistinlilere yönelik her yıl sistematik bir şekilde saldırılarını sürdüren İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana insan ayırt etmeden kan akıtıyor. Din, dil, ırk fark etmeksizin milyonların "Filistin'e özgürlük", "Filistin devleti" çağrılarının ardından 'Filistin devlet'ini tanıyan yasa tasarısı devreye girdi.

İlk olarak İrlanda, İspanya ve Norveç 'Filistin devleti'ni resmen tanıdı.

ÜÇ ÜLKE RESMEN TANIDI

Salı günü İrlanda, İspanya ve Norveç, Filistin devletini resmen tanıdılar. geçen hafta bunu yapacaklarını duyurmaları İsrail'i kızdırdı; İsrail bu hareketi "terörizme ödül" olarak nitelendirdi ve büyükelçilerini geri çağırdı.

DANİMARKA SOYKIRIMDAN YANA OLDU

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, tasarı nisan ayında parlamentoda ilk kez tartışıldığında, "Bağımsız bir Filistin devletini tanıyamayız, çünkü önkoşullar gerçekte mevcut değil." dedi.

Salı günkü oylamada hazır bulunmayan Rasmussen, "Bu kararı destekleyemeyiz, ancak destekleyebileceğimiz bir günün gelmesini diliyoruz." diye ekledi.

İSRAİL'İ SAVUNDU

İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını tetikleyen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Danimarka, İsrail'in kendisini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi ancak son zamanlarda ülkeyi itidalli davranmaya çağırdı ve uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini savundu.

Dublin, Madrid ve Oslo, kararlarını İsrail'in Gazze'de Hamas'la savaşında ateşkes sağlama çabalarını hızlandırmayı amaçlayan bir hamle olarak resmetti ve diğer ülkeleri de aynı yolu izlemeye çağırdı.