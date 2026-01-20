Grönland krizi Avrupa Parlamentosu’nu ayağa kaldırdı. Danimarkalı siyasetçinin Trump'a küfürlü çıkışı oturuma damga vurdu.

Trump’ın Grönland’la ilgili çıkışı Avrupa Birliği içinde sert yankı buldu. Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oturumda Washington’a karşı ortak tavır çağrıları yükseldi.

Danimarkalı Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda bugün gerçekleştirilen "Grönland’ın ve Danimarka’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği: ABD’nin şantaj girişimlerine karşı birleşik bir AB cevabının gerekliliği" başlıklı oturumda söz aldı.

Konuşmasına doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’a hitap ederek başlayan aşırı sağcı Vistisen, ABD Başkanı Donald Trump’a İngilizce küfrederek, "Sayın Başkan, sizin anlayabileceğiniz dilden ifade edeyim; defolun gidin" dedi.

Danimarkalı vekil Avrupa Parlamentosu'nda Trump'a küfür etti! "Onun anladığı dil bu"

KURALLARI HATIRLATTILAR

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, derhal Vistisen’in sözünü keserek, "Bu yaptığınız kurallara aykırı. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir, salonda böyle bir atmosfer de olabilir ancak küfürlü ifadeler ve uygunsuz dil kullanımı konusunda açık kurallarımız var. Sözünüzü kesmek zorunda kaldığım için üzgünüm ancak güçlü siyasi duygularınız olsa bile bu kabul edilemez" dedi.

"TRUMP'IN ANLADIĞI TEK DİL BU"

İkazın ardından konuşmasına devam eden Vistisen, "Trump’ın anladığı tek dil, sözün doğrudan ifade edildiği dildir. Trump’ın saygı duyduğu tek ret ise, dolambaçsız ve açık bir rettir. Ancak AB geri adım atmıştır. Bugün Yüksek Temsilci, Arktik çevresindeki güvenlik tehditlere ilişkin konuşmanın meşru olduğu söyledi. Oysa bu durum, bizzat asker sayısını 15 binden yalnızca 150’ye düşüren ABD yönetimi nedeniyle ortaya çıkmıştır" dedi.

Trump’ın Avrupa’yı ilave tarifelerle tehdit ederken Avrupa’nın ABD ekonomisine daha fazla yatırım taahhütlerinde bulunduğunu vurgulayan Vistisen, "Eğer Avrupa, Danimarka’ya yönelik askeri tehdit masadan kalkmadan ve Danimarka’nın bölünmesi fikrinden vazgeçmeden Trump’ı net bir şekilde reddetmez ve ona açık bir şekilde ‘Hayır’ dememiz gerektiğini anlamazsa, bu konuyu tekrar tekrar konuşmak zorunda kalacağız. Umarım Avrupa nihayet uyanır ve içinde bulunduğu bu durumdan çıkar" dedi.

