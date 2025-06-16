Demir Kubbe 'error' verdi! Fırlattığı füzelerle kendini vurdu

İran'ın saldırıları altında şaşkına dönen İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" arızalandı. İran'ın fırlattığı balistik füzeleri engellemek için ateşlenen füzeler İsrail topraklarına düştü.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu yönetimi sert kayaya çarptı. İran'da 20 üst düzey komutanı öldüren ve 12 nükleer bilim insanını katleden İsrail'in 'Demir Kubbesi' İran'ın misilleme saldırılarıyla şaşkına döndü. İran'ın bu gece daha sert bir saldırı gerçekleştirmesi beklenirken, İsrail'in hava savunma sisteminde hata meydana geldiği öğrenildi.

İRAN'DAN İSRAİL HAVA ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISI

İran, dün gece İsrail'in güneyinde bulunan Nevatim Hava Üssü yakınlarına balistik füze saldırısı düzenledi. İsrail hava savunma sistemleri İran saldırısına karşılık verdi.

DEMİR KUBBE KARŞILIK VEREMEDİ

İsrail'in hava savunma bataryalarından birinde yaşanan arıza sonucu fırlatılan füzelerden biri havada parçalara ayrılırken, füzenin taşıdığı savaş başlığı fırlatıldığı hava savunma sisteminin bataryasının yakınlarına düştü.

İsrail ordusu tarafından olayda can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.