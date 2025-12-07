Mısır'da Nil Deltası'ndaki Tanis nekropolünde 225 adet defin heykeli keşfedildi. Bu nadir bulgu, 3 bin yıldır devam eden bir gizemi aydınlattı. Firavun III. Şoşenk'in kendi mezarına yerine başka bir hükümdar mezarına gömüldüğü ortaya çıktı.

Fransız Mısır bilimci Frederic Payraudeau, "Kraliyet mezarının içinde yerinde duran heykellerin bulunması, Tanis nekropolünde 1946'dan beri yaşanmamıştı" dedi. Bu tür bir keşif, modern Luxor yakınlarındaki Mısır Krallar Vadisi'nde ise (ünlü çocuk kral Tutankhamun'un 1922'deki mezarı hariç) daha önce hiç gerçekleşmedi. Payraudeau, bu tür alanların tarih boyunca büyük ölçüde yağmalandığını sözlerine ekledi.

Tanis kazı misyonunun lideri Payraudeau, "Ekip, daha önce heybetli, isimsiz bir lahitle dolu dar bir mezarın diğer üç köşesini kazmıştı. Üç ya da dört heykelciği bir arada gördüğümüzde, hemen bunun harika bir keşif olacağını anladık" dedi.

Diğer taraftan, araştırmacılar lahitte bulunan 225 küçük yeşil heykelciğin tamamının dikkatli bir şekilde 10 günde gün yüzüne çıkardı. Payraudeau, heykellerin "bir çukurun kenarlarına yıldız şeklinde ve dipte yatay sıralar halinde özenle yerleştirildiğini" belirtti.

Payraudeau, uşabti olarak bilinen bu defin heykellerinin, ölen kişiye ahirette eşlik edecek hizmetkarlar olarak tasarlandığını açıkladı. Payraudeau, heykellerin yarısından fazlasının kadın figürleri olmasının "oldukça istisnai" olduğunu söyledi. Nil Deltası'nda yer alan Tanis, Mısır krallığının 21. hanedanlığı sırasında, yaklaşık MÖ 1050 civarında başkent olarak kuruldu. Payraudeau'ya göre, o dönemde (II. Ramses de dahil olmak üzere firavunların hükümdarlığı sırasında yağmalanmış olan) Krallar Vadisi terk edilmiş ve kraliyet nekropolü Tanis'e taşınmıştı.

3 BİN YILLIK GİZEM ÇÖZÜLDÜ: FRİVUN KENDİ MEZARINA GÖMÜLMEDİ Bununla birlikte, yeni keşfedilen heykelciklerin üzerindeki kraliyet sembolü, lahitin içinde kimin gömülü olduğu sorusunu yanıtlayarak uzun süredir devam eden bir sırrı da çözdü. Gömülen kişi, MÖ 830'dan MÖ 791'e kadar hüküm süren Firavun III. Şoşenk'ti. Payraudeau, bunun "şaşırtıcı" olduğunu, zira alandaki farklı bir mezarın ve oradaki en büyük lahdin duvarlarında onun adının bulunduğunu söyledi. Uzman, "Neden bu mezara gömülü değil?" diye sordu.

Payraudeau, "Bir firavun için mezar inşa etmek bir kumardır, çünkü halefinizin sizi oraya gömeceğinden asla emin olamazsınız. Açıkça görülüyor ki, bu kumarın her zaman başarılı olmadığının yeni bir kanıtına sahibiz" dedi.

FİRAVUN III. ŞOŞENK KİMDİR? Firavun III. Şoşenk, MÖ 830'dan MÖ 791'e kadar hüküm süren Mısır firavunudur. Hükümdarlığı yaklaşık 40 sürmüş ve "Yukarı ve Aşağı Mısır arasında, güç için savaşan birkaç firavunun olduğu çok kanlı bir iç savaşla" çalkantılı geçmiştir. Nil Deltası'ndaki Tanis nekropolünde bulunan ve bir gizemi çözen mezarın içindeki lahite gömülü olan kişidir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, onun adının alandaki farklı bir mezarın ve oradaki en büyük lahdin duvarlarında da bulunduğu belirtilmiştir. Bu durum, taht verasetinin planlandığı gibi gitmemiş olabileceği veya kalıntılarının daha sonra yağma nedeniyle taşınmış olabileceği gibi olasılıkları düşündürmektedir.

