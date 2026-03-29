Bölgedeki savaşın seyrinin ele alındığı zirve öncesinde ev sahibiP akistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati'yi karşıladığı esnada dengesini kaybederek yere düştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen kritik "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan" dörtlü zirvesine katıldı.

Diplomatik protokolü bir anlığına sekteye uğratan kazanın ardından korumaları tarafından hemen ayağa kaldırılan Bakan Dar’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İSLAMABAD’DA DÖRTLÜ ZİRVE

Öte yandan Orta Doğu’daki tansiyonu düşürmek ve bölgesel iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı" için zirve düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen ve Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre zirvede, bölgedeki son askeri tırmanış, ateşkes ihtimalleri ve insani yardım koridorları en üst düzeyde ele alındı.

Bakan Fidan, zirve marjında Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile de baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

