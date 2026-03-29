Diplomasi trafiğinde görünmez kaza! Ev sahibi Pakistanlı Bakan mevkidaşını karşılarken yere kapaklandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan dörtlü zirvesi, bölgedeki savaşın seyrinin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlendi.
- Diplomatik trafik aksamadan devam etti; Bakan Dar, mevkidaşıyla ve ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye-Pakistan arasındaki stratejik iş birliğini görüştü.
- Heyetler arası görüşmelerde savunma sanayii ve bölgesel güvenlik konuları ön plana çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen kritik "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan" dörtlü zirvesine katıldı.
Bölgedeki savaşın seyrinin ele alındığı zirve öncesinde ev sahibi Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati'yi karşıladığı esnada dengesini kaybederek yere düştü.
Diplomatik protokolü bir anlığına sekteye uğratan kazanın ardından korumaları tarafından hemen ayağa kaldırılan Bakan Dar’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
İSLAMABAD’DA DÖRTLÜ ZİRVE
Öte yandan Orta Doğu’daki tansiyonu düşürmek ve bölgesel iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı" için zirve düzenlendi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre zirvede, bölgedeki son askeri tırmanış, ateşkes ihtimalleri ve insani yardım koridorları en üst düzeyde ele alındı.
Bakan Fidan, zirve marjında Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile de baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.