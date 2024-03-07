Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Görüşmede Ukrayna ve Gazze'de son durum ele alındı. Bakan Fidan aynı zamanda ABD'ye net terör uyarısı yaptı. Fidan, "Müttefik ruhuna uyun, PKK'yla ilişkinizi kesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, siyasi temaslar kurmak üzere gittiği ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Görüşmede Ukrayna ve Gazze'de son durum ele alındı. Bakan Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi. Bakan Fidan terörle mücadele ve PKK sorununu da gündeme getirdi. Fidan ABD'ye PKK'yla ilişkilerini kesmesi için uyardı.

"PKK UZANTILARIYLA İLİŞKİLER KESİLMELİ"

İkilinin görüşmesinde, Suriye’deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

Bu konuda ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK’nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

IRAK'TAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ YAPILANMASI

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin Irak’ta siyasi istikrara verdiği önem vurgulandı. Irak’ta terör varlıklarıyla mücadelede gelinen son durum ele alındı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Fidan ve Sullivan görüşmesinde, Azerbaycan - Ermenistan barış süreci de gündem maddeleri arasındaydı. Barış sürecinde sağlanacak ilerlemenin Kafkasya’nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.