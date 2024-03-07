Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Sondakika, Haber, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Görüşmede Ukrayna ve Gazze'de son durum ele alındı. Bakan Fidan aynı zamanda ABD'ye net terör uyarısı yaptı. Fidan, "Müttefik ruhuna uyun, PKK'yla ilişkinizi kesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, siyasi temaslar kurmak üzere gittiği ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Görüşmede Ukrayna ve Gazze'de son durum ele alındı. Bakan Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi. Bakan Fidan terörle mücadele ve PKK sorununu da gündeme getirdi. Fidan ABD'ye PKK'yla ilişkilerini kesmesi için uyardı.

"PKK UZANTILARIYLA İLİŞKİLER KESİLMELİ"

İkilinin görüşmesinde, Suriye’deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

Bu konuda ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK’nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

IRAK'TAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ YAPILANMASI

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin Irak’ta siyasi istikrara verdiği önem vurgulandı. Irak’ta terör varlıklarıyla mücadelede gelinen son durum ele alındı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Fidan ve Sullivan görüşmesinde, Azerbaycan - Ermenistan barış süreci de gündem maddeleri arasındaydı. Barış sürecinde sağlanacak ilerlemenin Kafkasya’nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Biden talimat verdi: Amerikan ordusu Gazze'ye gidiyor! - DünyaAmerikan ordusu Gazze'ye gidiyor!İsveç artık NATO korumasında! Stoltenberg duyurdu, belgeler ABD'de - Dünyaİsveç resmen NATO'nun 32. üyesi olduABD'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - DünyaHedefte 3 ABD kuruluşu var! Yaptırımla tehdit ettiErmenistan'da bir adam, "Paşinyan gitsin" diye kendini yakmaya çalıştı - DünyaSokak ortasında kendini yakmaya çalıştıİsrail'in katliamına destek veren Fransa Meclis Başkanı, geri adım attı - Dünyaİsrail'in katliamına destek vermişti! Geri adım attıİran'da petrol rafinerisinde patlama! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİran'da petrol rafinerisinde patlama! Ölü ve yaralılar varİsrail 153 gündür vuruyor! Gazze'de can kaybı 31 bine dayandı - Dünyaİsrail 153 gündür vuruyor! Gazze'de can kaybı 31 bine dayandı
Sonraki Haber Yükleniyor...