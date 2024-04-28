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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da... İsrail'e ateşkes çağrısı yinelendi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad&#039;da... İsrail&#039;e ateşkes çağrısı yinelendi...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti. Bakan Fidan, Riyad’daki temasları çerçevesinde Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da... İsrail'e ateşkes çağrısı yinelendi... - 1. Resim

YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad ziyareti öncesinde dün akşam saatlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelmişti. Bakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in Ankara’ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları çerçevesinde Londra’da Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile görüşmüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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