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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'a üst düzey ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan&#039;dan Katar&#039;a üst düzey ziyaret

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ı ziyaret ederek Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, yarın Katar'da mevkidaşı Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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