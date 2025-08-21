Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dostluk anlaşması ihlal edildi! Savaş dronu Avrupa ülkesini vurdu

Dostluk anlaşması ihlal edildi! Savaş dronu Avrupa ülkesini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dostluk anlaşması ihlal edildi! Savaş dronu Avrupa ülkesini vurdu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken, Polonya, ve Rusya'nın arasındaki gerilimi zirveye çıkaracak bir olay yaşandı. Bir Rus dronu, Baltık ülkesinin Osiny köyüne düştü. Böylelikle, 2 ülke arasında 1992 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ihlal edilmiş oldu. Polonya'dan Rusya'ya sert bir tepki geldi.

Polonya, dün Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafede bulunan Lublin bölgesine bağlı Osiny köyünde bir mısır tarlasına düşen Rus İHA’sının ardından Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği'ne protesto notası verdi.

Dostluk anlaşması ihlal edildi! Savaş dronu Avrupa ülkesini vurdu - 1. Resim

POLONYA-RUSYA DOSTLUK ANLAŞMASI İHLAL EDİLDİ

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, notada Rusya'nın Polonya'nın egemenliğine saygı göstermesine ilişkin yükümlülüklerini, 1992 tarihli İşbirliği ve Dostluk Anlaşması'nı ve birçok teamül hukukunu ihlal ettiğine dikkat çektiklerini belirterek, Polonya Dışişleri Bakanlığı'na göre bu olayın bilinçli bir provokasyon olduğunu söyledi.

Dostluk anlaşması ihlal edildi! Savaş dronu Avrupa ülkesini vurdu - 2. Resim

RUSLARA SERT TEPKİ!

"Bu hibrit savaşının bir unsuru, Polonya ve Avrupa ülkelerine karşı son derece dostane olmayan bir eylem. Sivil halk, altyapı ve hava trafik güvenliği için tehdit oluşturan her türlü eylemi kınıyoruz" ifadelerini kullanan Wronski, olaya ilişkin olarak Rusya’dan açıklama yapmasını ve bu tür provokatif eylemlere son vermesini talep ettiklerini belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dün düzenlediği basın toplantısında, Osiny köyünde patlayan yabancı maddenin İran yapımı Shaded İHA'sının Rus versiyonu olduğunu belirlediklerini bildirmişti.

Dostluk anlaşması ihlal edildi! Savaş dronu Avrupa ülkesini vurdu - 3. Resim

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Yardımcısı Dariusz Malinowski ise, İHA'nın savaş başlığı taşımayan, kendi kendini imha başlığı taşıyan bir yem dronu olduğunu belirtmiş, söz konusu İHA'nın tespit edilmesinin çok güç olduğunu, radarlara yakalanmamak için muhtemelen çok alçaktan uçtuğunu ifade etmişti.

