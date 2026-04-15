ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Başkan Donald Trump’ın gazlı içeceklerin kanser hücrelerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın "Triggered" adlı podcast yayınına konuk olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, diyet kola hakkında ilginç itiraflarda bulundu.

Dünya bu teoriyi konuşuyor: Trump 'kola çimi öldürüyorsa kanseri de öldürür' dedi

"ÇİMLERİ ÖLDÜREN KANSERİ DE ÖLDÜRÜR"

Dr. Mehmet Öz, Beyaz Saray’daki görüşmeler sırasında Trump’ın meşhur "kırmızı düğmesine" basarak sık sık diyet kola siparişi verdiğini anlattı.

Trump'ın kendisine "Diyet kola benim için iyi, çünkü çimlerin üzerine döküldüğünde çimleri öldürüyor, bu yüzden vücuttaki kanser hücrelerini de öldürmesi gerekir" dediğini itiraf etti.

FANTA ŞAKASI: "TAZE SIKILMIŞ"

Air Force One uçağında yaşanan bir başka anıyı da paylaşan Dr. Öz, 79 yaşındaki ABD Başkanı'nı masasında Fanta içerken yakaladığını söyledi.

Öz'ün şaşkınlığı karşısında Trump'ın utangaç bir şekilde gülümsediği ve içeceğin "taze sıkılmış" olduğunu söyleyerek şaka yaptığı açıkladı:

"Masasında Fanta vardı ve ben 'Dalga mı geçiyorsun?' dedim. O da utangaç bir şekilde sırıtmaya başladı. Sonra 'Taze sıkılmış. Yani sana ne kadar zararı olabilir ki? Bu şey bana iyi geliyor, kanser hücrelerini öldürüyor' dedi"

Haberle İlgili Daha Fazlası