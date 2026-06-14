Yemen'de “Örümcek Adam” lakabıyla tanınan akrobat ve dağcı Al-Qa'qa' bin Antar, güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanmaya çalıştığı sönmüş volkanik kraterde düşerek hayatını kaybetti. Tehlikeli tırmanışlarıyla tanınan dağcının ölümü ülkeyi üzüntüye boğarken, zorlu arazi şartları nedeniyle cenazesine ancak yaklaşık 24 saat süren çalışmaların ardından ulaşılabildi.

Yemen'de sosyal medyada paylaştığı tehlikeli tırmanış videolarıyla tanınan Al-Qa'qa' bin Antar, çıktığı son tehlikeli tırmanışta hayatını kaybetti. Yetkililerin açıklamasına göre, 30 yaşındaki serbest dağcı, ülkenin güneyindeki Al Dhale vilayetinde bulunan Haradhat Damt volkan kraterine tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.

HİÇBİR ÖNLEM ALMADAN TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Al Jazeera'nın aktardığı bilgilere göre “Örümcek Adam” lakaplı adam, yaklaşık 120 metre derinliğindeki kraterin dik yamaçlarına halat, emniyet kemeri gibi herhangi bir güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere çakıldı.

Yemeni sarsan ölüm! Örümcek adam lakaplı ünlü dağcı volkanik kraterden yere çakıldı

ZORLU ŞARTLARDA ARAMA ÇALIŞMALARI

Yemen Monitor'un haberine göre, ihbar üzerine bölgede geniş kapsamlı bir kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak kraterin dik yapısı, kayalık arazi ve ulaşım güçlüğü nedeniyle operasyon oldukça zor ilerledi. Haberde, ekiplerin bölgeye ulaşabilmek için dalış ve su altı kurtarma ekipleriyle birlikte özel ekipmanlar ve aydınlatma sistemleri kullandığını bildirdi.

Yaklaşık 24 saat süren çalışmaların ardından Bin Antar'ın cansız bedenine ulaşılırken, geniş takipçi kitlesine sahip olan genç dağcının ölümü ülkeyi derinden üzdü.

Yemeni sarsan ölüm! Örümcek adam lakaplı ünlü dağcı volkanik kraterden yere çakıldı

EKONOMİK ZORLUKLAR YÜZÜNDEN YAPMIŞ

Öte yandan, Bin Antar'ın düşüş anının yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu. Daha önce yerel basına konuşan genç dağcının, ekonomik zorluklar nedeniyle bu tür tehlikeli tırmanışlar yaptığını söylediği belirtildi.

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