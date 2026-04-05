"Trump hastaneye kaldırıldı" iddiası! ABD basını paylaştı, Beyaz Saray'dan açıklama var
Trump’ın Ulusal Askeri Hastane’ye kaldırıldığı iddiaları, kamuoyunda görünmemesi ve programındaki değişikliklerle birlikte gündemi sarstı. Akabinde Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi, işte detaylar...
- ABD medyasında ve sosyal medyada Trump'ın Washington'daki Ulusal Askeri Hastane'ye kaldırıldığı öne sürüldü.
- Trump'ın son günlerde kamuoyunda görünmemesi bu iddiaların yayılmasına neden oldu.
- Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.
- Cheung, Trump'ın Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis'te çalıştığını belirtti.
- Trump'ın son günlerdeki programındaki değişiklikler ve hafta sonu için Florida yerine Washington'da kalma planı dikkat çekti.
ABD medyasında ve sosyal medya platformlarında, Trump’ın Washington’daki Ulusal Askeri Hastane’ye kaldırıldığı öne sürüldü. Son günlerde kamuoyunda görünmemesi de bu söylemlerin hızla yayılmasına sebep oldu. Beyaz Saray’dan söz konusu iddialara yönelik resmi açıklama geldi.
BEYAZ SARAY’DAN İLK AÇIKLAMA
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bahsi geçen iddiaları yalanladı. Cheung paylaşımında "Trump kadar Amerikan halkı için daha çok çalışan bir başkan olmamıştır. Bu Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis’te aralıksız çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi. Cheung’un açıklamaları, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı üzerinden de paylaşıldı. "Trump hastaneye kaldırıldı" iddiaları da bu vesile ile resmi olarak yalanlanmış oldu.
DEĞİŞEN PROGRAMI DİKKAT ÇEKTİ
ABD Başkanı'nın son günlerde programındaki değişiklikler de dikkat çekti. Trump, en son ulusa sesleniş konuşmasında ekranların karşısına çıktı. Bunun ardından kamuoyunda görünmeyen Trump’ın, hafta sonu için genellikle tercih ettiği Florida’daki Mar-a-Lago yerine Washington’da kalması planlandı. Beyaz Saray’ın Cumartesi günü sabah saatlerinde programını erken tamamlaması da Trump’ın gün içerisinde herhangi bir etkinliğe katılmayacağı şeklinde yorumlandı.