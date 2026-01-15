ABD Başkanı Donald Trump’ın Michigan’daki bir Ford fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında yaşanan tartışma, ülke gündemine oturdu. Trump’a bağırarak hakaret ettiği gerekçesiyle işten uzaklaştırılan bir otomotiv işçisi, tüm yaşananlara rağmen pişman olmadığını açıkladı. İşçi için 24 saat içinde toplanan bağış ise duyanları şaşkına çevirdi.

Salı günü Dearborn kentindeki Ford River Rouge kompleksini gezen Başkan Donald Trump, fabrika ziyareti sırasında beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Thomas Sabula isimli Ford işçisi, Trump’a yaklaşık 18 metre mesafeden “pedofili koruyucusu!” diye bağırdı. Söz konusu ifadenin Epstein dosyalarının tamamının yayımlanmasındaki gecikmeye gönderme olduğu kaydedildi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde, olayın hemen ardından başka bir kişinin de Trump’a hakaret ettiği duyuluyor.

“KESİNLİKLE PİŞMAN DEĞİLİM”

Yaşananların ardından Ford yönetimi, Sabula’yı iç soruşturma sonuçlanana kadar işten uzaklaştırdı. Ancak Sabula, Washington Post’a yaptığı açıklamada geri adım atmayacağını vurgulayarak, “Onu eleştirmekten kesinlikle pişman değilim. Beni çok net bir şekilde duyduğundan eminim,” dedi.

İşini kaybetme ihtimalinden endişe ettiğini belirten Sabula, Trump’ı kalabalık içinde zor durumda bıraktığı için ‘siyasi intikamın hedefi’ haline geldiğini savundu.

BEYAZ SARAY’DAN CEVAP GELDİ

Beyaz Saray ise yaşanan tartışmada Trump’ın tutumunu savundu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, “Bir deli, öfke nöbeti içinde küfürler savuruyordu. Başkan da buna uygun ve net bir cevap verdi,” açıklamasında bulundu.

TOPLANAN BAĞIŞ DUDAK UÇUKLATTI

Olayın ardından Sabula’ya destek amacıyla iki ayrı GoFundMe (bağış) kampanyası başlatıldı. Kampanyalarda kısa sürede yaklaşık 480 bin dolar ve 329 bin dolar (yaklaşık 35 milyon TL) toplandı. Ancak organizatörler daha sonra bağışları durdurduklarını ve destekçileri farklı toplumsal ihtiyaçlara katkı vermeye yönlendirdiklerini açıkladı.

Sabula, kampanya metinlerinde ‘vatansever’ olarak tanımlanırken, toplanan paranın faturaların ödenmesine yardımcı olacağı ve Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması için baskı oluşturacağı belirtildi.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz kasım ayında iki partinin desteğiyle hazırlanan Epstein Files Transparency Act yasasını imzalamış ve FBI’ın Jeffrey Epstein soruşturmasına ait tüm belgelerin 19 Aralık 2025’e kadar yayımlanmasını zorunlu kılmıştı. Adalet Bakanlığı ise hâlâ incelenmesi gereken milyonlarca belge bulunduğunu bildirdi.

