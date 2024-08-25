Dünyaca ünlü turizm merkezi sele teslim! Başbakan bölgede, can kaybı artıyor

Tayland'ın dünyaca ünlü tatil adası Phuket, muson yağışlarından olumsuz etkilendi. Meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 13'e yükselirken, Başbakan Shinawatra felaket bölgelerini ziyaret etti.

Güney Asya ülkesi Tayland'ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın kızı 37 yaşındaki Peatongtarn Shinawatra, yeni başbakan ilan edildikten kısa bir süre sonra doğal afetlerle boğuşuyor.

Ülkede son günlerde şiddetini artıran yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, ünlü tatil bölgesi Phuket Adası'nda yaşanan toprak kaymasında ise bilanço ağırlaşıyor. Adada dün meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

TAYLAND ORDUSU ALARMDA

Tayland’ın özellikle kuzey eyaletlerinde birçok şehir merkezi, çevre kasabalar ve tarım alanları sular altında kaldı. Tayland Ordusu ve polis birimleri ise ülke genelinde yardım ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Tayland Meteroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ay sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, vatandaşlara sel ve su taşkınlarına karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarı yapıldı.

BAŞBAKAN SHİNAWATRA FELAKET BÖLGELERİNDE

Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ve beraberindeki heyet, afet bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yardım çalışmalarına katıldı. Sel felaketinin oldukça etkili olduğu Nan eyaletinde yardım botuyla gıda ve erzak dağıtımına katılan Başbakan Shinawatra, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için kurulan acil durum merkezini ziyaret etti.

"ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLAMALIYIZ"

Phuket Adası'nda yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yapan Shinawatra, “Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını içtenlikle umuyorum. Gelecekte daha da artması muhtemel bu tarz felaketlerin önüne geçmek için gerekli altyapı çalışmalarına başlamalıyız” dedi.