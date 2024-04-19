Dünyanın en büyük seçimi Hindistan'da başladı: 7 aşamadan oluşuyor, 6 hafta sürecek

Hindistan'da 6 hafta sürecek olan 7 aşamalı devasa seçim başladı. 1 milyara yakın seçmenin sandık başına gideceği seçimin favorisi mevcut Başbakan Narendra Modi. 1 Haziran'da son bulacak seçimin sonuçları ise 4 Haziran'da açıklanacak.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Son seçimlerden galip çıkan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile 30'dan fazla muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışacak.

6 HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak seçim, 7 aşamadan oluşacak ve yaklaşık 6 hafta sürecek. Ülke tarihindeki en uzun seçim Ekim 1951-Şubat 1952 arasında yapılmış, 4 ay sürmüştü.

Eyaletlerin farklı zamanlarda oy kullanacağı seçim sürecinde, yaklaşık 968 milyon seçmen Halk Meclisi üyelerini seçmek için bugün oy kullanmaya başladı.

PARTİLER HALK MECLİSİNİN 543 SANDALYESİ İÇİN YARIŞIYOR

Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da parlamentonun Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) ve Halk Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kanadı bulunuyor. Seçimleri beş yılda bir yapılan Halk Meclisinde 545 sandalye yer alıyor.

Seçimlerde partiler Halk Meclisinin 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi de "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. Kalan 2 sandalyenin sahibiyse cumhurbaşkanı tarafından ülkedeki İngiliz toplumu üyeleri arasından seçiliyor.

Bir siyasi partinin veya ittifakın hükümet kurabilmesi için en az 272 sandalye kazanması gerekiyor. Çoğunluğu elde eden parti hükümeti kurarak adaylarından birini başbakan olarak atıyor.

BİR GÜNDE YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da seçimlerin tek bir günde yapılması ülkenin büyüklüğü, personel sayısı ve güvenlik nedenleriyle mümkün değil. Ülkedeki 28 eyalet ile 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimlerde oy kullanma süreci yaklaşık 6 haftayı buluyor.

Halk, ilk aşaması bugün başlayan seçimlerde 26 Nisan, 7, 13, 20, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak. Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede 497 milyonu erkek, 471 milyonu kadın yaklaşık 968 milyon seçmen bulunuyor. Bunlardan 18 milyonu ilk kez oy kullanacak.

ANKETLER MODİ DİYOR

Ülkede 2019'da yapılan son seçimde Halk Meclisinde 303 milletvekili kazanarak iktidara gelen BJP ve lideri Modi, bu seçimde de yeniden iktidara gelmek için yarışacak. Hindistan'da yapılan anketlerin çoğu Modi'nin rahatça kazanacağını öngörüyor.

Şubat başında yerel basın kuruluşu India Today tarafından düzenlenen "Mood of the Nation Poll" anketinde, iktidar partisinin genel seçimlerde ezici çoğunluk elde edeceği sonucu çıkmıştı.

BJP ve müttefiklerinin parlamentonun alt kanadındaki 543 sandalyenin 335'ini kazanabileceği tahmininin yer aldığı ankette, "INDIA" ittifakının ise 166 sandalye elde edebileceği belirtilmişti.