Economist'ten Erdoğan makalesi: Gazze konusunda eleştirileri haklı ve Batı için utanç verici

27 Aralık 2023 09:22 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 09:27

İngiliz The Economist dergisi, son makalesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelik Gazze ile ilgili eleştirilerini konu edindi.

"Batı'ya İkiyüzlülük Suçlaması" başlıklı makalede, Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'nin kuzeyini tahrip etmesi üzerine Batı ve İsrail'e karşı yaptığı hamlelerin vurgulandığı belirtildi. Özellikle İsrail'in Gazze'deki bombalama kampanyasının başlangıcından bu yana öldürülen 68 medya çalışanına atıfta bulunularak, "Her gün bir gazeteci öldürülüyor. Ama yıllardır bize basın özgürlüğü konusunda vaaz veren kurumların hiçbiri tek kelime bile söylemiyor" ifadesine yer verildi.

"ERDOĞAN'IN BATI'YA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ HAKLILIĞINI KORUYOR"

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman lider olarak dünya siyasetinde öne çıktığına vurgu yapılırken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'nın ikiyüzlülüğü hakkındaki suçlamaları, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İsrail'in bombardımanlarında öldürülen sivillerin sayısı 20 bini geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor" denildi.

"BATI İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri haklı ve bu Batı için utanç verici" ifadesi vurgulanan makalede, "Batı'nın çifte standart algısı, Avrupa ve Amerika'nın Türkiye ile haklı çıkarlar yerine normları tartışma yeteneğini tehlikeye atığına dikkat çekildi.

Makalede Batılı bir diplomatın, "Gazze'den önce insan hakları hakkında konuşmak yeterince zordu. Çünkü Erdoğan dışarıdan gelen eleştirilere karşı çok hoşgörüsüz" ifadelerine de yer verildi.