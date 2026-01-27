İngiltere’de tesisatçı olarak çalışan Ryan Horsfall, çalışırken sol elini kullanamadığını fark etti. Daha önce spor salonunda antrenman yaparken elini zedelediğini düşünen 3 çocuk babası, önce durumu önemsemedi ancak daha sonra eşinin ısrarıyla doktora gitti. Hastanede yapılan ileri tetkiklerde adama motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu nörolojik hastalığın genç yaşta ortaya çıkması, Ryan'ın ailesi ve yakın çevresini derinden sarstı.

4 UZVUNDA SİNİR HASARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk muayenelerde adamın yalnızca kolunda değil, bacağında da his kaybı yaşadığı tespit edildi. Ardından başka bir hastaneye sevk edilen Ryan’ın dört uzvunda da sinir hasarı olduğu belirlenerek adama motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Beyin ve omuriliği etkileyen bu hastalık, kas güçsüzlüğü, erime ve felce yol açabiliyor. Genellikle 50-70 yaşları arasında görülen bu hastalığın genç yaşta ortaya çıkması, Ryan’ın ailesi ve yakın çevresini derinden sarstı.

"BENİ YIKTI"

Teşhisin ardından yaşadıklarını anlatan 3 çocuk babası, “Bu haber beni yıktı. Kabullenmesi inanılmaz zor. Başta inkâr ediyorsunuz, başka testler istiyorsunuz.” diye konuştu.

Ryan, ömrünü uzatabilecek tedavi seçeneklerini değerlendirdiğini ancak asıl önceliğinin ailesiyle kaliteli zaman geçirmek olduğunu söyledi. Aile, hem hastalığa dikkat çekmek hem de evde yapılacak tedavilere destek sağlamak amacıyla bir bağış kampanyası başlattı.

